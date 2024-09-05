Recém-nascido engasga com leite materno e é salvo por PMs na Serra

Segundo a PM, era quase meia-noite quando a equipe foi surpreendida pelos pais do pequeno Yuri, que foram ao posto à procura de socorro para o filho. O bebê já estava com a coloração roxa e quase inconsciente devido ao engasgo.

Enquanto a manobra era realizada, os pais da criança eram acalmados pela soldado Dhaiana e o chefe da equipe acionava o socorro médico. Os militares abordaram uma ambulância que passava próximo ao posto e entregaram a criança aos socorristas que, acompanhada pelos pais, foram ao posto médico para exames mais minuciosos. No final da tarde de quarta-feira (4), a equipe foi à casa do pequeno Yuri para uma visita e ficou feliz de ver que toda a família estava bem.