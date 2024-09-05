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7 dias de vida

Recém-nascido engasga com leite materno e é salvo por PMs na Serra

Conheça essa história com final feliz e aprenda também como fazer a importante "Manobra de Heimlich", técnica que salva vidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2024 às 17:10

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 17:10

Policiais militares salvam bebê de engasgo na Serra
Policiais que participaram do salvamento no dia do engasgo agora em visita ao lar da família com o bebê Yuri no colo Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Policiais militares do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) agiram rápido e conseguiram salvar a vida de um recém-nascido de apenas sete dias que havia engasgado com leite materno. O socorro aconteceu na noite do último sábado (31), no Posto 02, localizado em Manguinhos, na Serra.
Segundo a PM, era quase meia-noite quando a equipe foi surpreendida pelos pais do pequeno Yuri, que foram ao posto à procura de socorro para o filho. O bebê já estava com a coloração roxa e quase inconsciente devido ao engasgo.
Imediatamente, o cabo Delleon — que já havia vivido a mesma experiência em outras ocasiões — pegou o recém-nascido no colo e iniciou a Manobra de Heimlich, procedimento de socorro a engasgados. Aos poucos, a criança foi retomando a cor natural e voltou a respirar normalmente. 
Enquanto a manobra era realizada, os pais da criança eram acalmados pela soldado Dhaiana e o chefe da equipe acionava o socorro médico. Os militares abordaram uma ambulância que passava próximo ao posto e entregaram a criança aos socorristas que, acompanhada pelos pais, foram ao posto médico para exames mais minuciosos. No final da tarde de quarta-feira (4), a equipe foi à casa do pequeno Yuri para uma visita e ficou feliz de ver que toda a família estava bem.

Policiais militares socorrem e salvam bebê de engasgo na Serra

+ Técnicas de resgate

O que fazer quando se engasgar sozinho? 

Engasgo em criança a partir de 1 ano: como fazer manobra

O que fazer com engasgo de pessoas adultas ou idosas?

O que fazer com engasgo de bebês? 

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