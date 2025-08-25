Para revenda

Receita apreende R$ 277 mil em canetas emagrecedoras escondidas em copos térmicos no ES

As apreensões ocorreram em apenas 2 semanas no mês de agosto, em uma ação com os Correios. 91 encomendas postais com o medicamento Mounjaro (Tirzepatida)

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 22:06

Receita Federal apreende R$ 277 mil em Mounjaro oculto em copos térmicos em Vitória Crédito: Divulgação Receita Federal

A Receita Federal, com apoio dos Correios, apreendeu durante duas semanas de trabalho no mês de agosto, 91 encomendas postais com o medicamento Mounjaro (Tirzepatida). A ação é resultado do cruzamento de dados e análise de risco. O fármaco, utilizado para emagrecimento e tratamento de diabetes, foi todo escondido em copos térmicos. O valor total da apreensão é de R$ 277 mil.

As remessas foram introduzidas no Brasil sem autorização e estavam sendo revendidas a partir do Espírito Santo para vários Estados, o que é proibido pela legislação, sem qualquer controle, colocando em risco a saúde da população.

A venda do Mounjaro era feita de forma ilega e entregue para diversos Estados do Brasil a partir do ES Crédito: Divulgação Receita Federal

O trabalho foi realizado pela Equipe de Vigilância e Repressão da Alfândega da Receita Federal no Porto de Vitória. A ação reforça a importância da aduana no combate ao contrabando, descaminho e proteção da sociedade.

