Receita apreende R$ 277 mil em canetas emagrecedoras escondidas em copos térmicos no ES

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 22:06
A Receita Federal, com apoio dos Correios, apreendeu durante duas semanas de trabalho no mês de agosto, 91 encomendas postais com o medicamento Mounjaro (Tirzepatida). A ação é resultado do cruzamento de dados e análise de risco. O fármaco, utilizado para emagrecimento e tratamento de diabetes, foi todo escondido em copos térmicos. O valor total da apreensão é de R$ 277 mil.
As remessas foram introduzidas no Brasil sem autorização e estavam sendo revendidas a partir do Espírito Santo para vários Estados, o que é proibido pela legislação, sem qualquer controle, colocando em risco a saúde da população.
O trabalho foi realizado pela Equipe de Vigilância e Repressão da Alfândega da Receita Federal no Porto de Vitória. A ação reforça a importância da aduana no combate ao contrabando, descaminho e proteção da sociedade.
