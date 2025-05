Aniversário de 490 anos

Quiz: teste os seus conhecimentos sobre a história de Vila Velha

Nesta sexta-feira (23), é comemorado o aniversário do município; mostre seus conhecimentos sobre o início da colonização do solo espírito-santense em um teste especial

É festa no município canela-verde! Vila Velha está completando 490 anos de história nesta sexta-feira (23), com uma programação recheada e muita comemoração. A data também marca o início da colonização do solo espírito-santense. Mas será que você conhece os detalhes dessa parte da história do Espírito Santo? >