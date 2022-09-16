Quase 3 mil galões de água são apreendidos em nove cidades do ES

Operação da Sefaz apreende quase 3 mil galões de água mineral no ES Crédito: Divulgação | Sefaz

Ao todo, foram apreendidos 2.905 galões de 20 litros cada e mais de 42 mil embalagens descartáveis de água mineral. Segundo a pasta, as mercadorias são avaliadas em, aproximadamente, R$ 100 mil. Os produtos seriam comercializados por 19 estabelecimentos, sendo:

5 em Vila Velha e Guarapari;

2 em Vitória e Colatina;

1 em Cariacica, Bom Jesus do Norte, Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus.

Auditor fiscal da Receita Estadual, Kaio de Souza Lages ressaltou que o Estado vem trabalhando para aumentar a regularidade fiscal das águas minerais. “Somente nesta operação, estimamos um total de R$ 34 mil em impostos e multas relacionadas às mercadorias apreendidas, além de autuações por outras irregularidades, podendo chegar a R$ 1 milhão”, disse.