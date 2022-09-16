Quase 3 mil galões de água são apreendidos em nove cidades do ES

A Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) realizou, nessa quinta-feira (15), uma operação que resultou na apreensão de quase 3 mil galões de água mineral comercializados sem nota fiscal, em nove cidades do Espírito Santo: Vitória, Vila Velha, Guarapari, Cariacica, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Bom Jesus do Norte e Itapemirim.
Ao todo, foram apreendidos 2.905 galões de 20 litros cada e mais de 42 mil embalagens descartáveis de água mineral. Segundo a pasta, as mercadorias são avaliadas em, aproximadamente, R$ 100 mil. Os produtos seriam comercializados por 19 estabelecimentos, sendo:
- 5 em Vila Velha e Guarapari;
- 2 em Vitória e Colatina;
- 1 em Cariacica, Bom Jesus do Norte, Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus.
Auditor fiscal da Receita Estadual, Kaio de Souza Lages ressaltou que o Estado vem trabalhando para aumentar a regularidade fiscal das águas minerais. “Somente nesta operação, estimamos um total de R$ 34 mil em impostos e multas relacionadas às mercadorias apreendidas, além de autuações por outras irregularidades, podendo chegar a R$ 1 milhão”, disse.
A operação contou com a participação de 45 auditores fiscais. Destes, 41 atuaram em campo, realizando as diligências, e outros quatro fizeram parte do apoio operacional. “Assim que as autuações forem pagas, as mercadorias estarão legalizadas para serem comercializadas”, informou a secretaria.