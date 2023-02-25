Protesto contra reintegração de posse fecha rodovia na Serra

Protesto de moradores deixou trânsito complicado na Serra Crédito: Wagner Martins

Um protesto fechou a rodovia ES 010 e deixou o trânsito complicado no início da noite desta sexta-feira (24), na Serra. A mobilização foi motivada porque moradores da Rua Manoel Bandeira, em Jardim Limoeiro, estão insatisfeitos com a decisão da Justiça em relação à reintegração de posse em imóveis da região.

Mais de 20 famílias vivem no local há mais de 30 anos. Eles contaram à TV Gazeta que na semana passada receberam uma notificação da Prefeitura da Serra. No documento, consta a informação de que as casas estão em terreno público e serão demolidas. O prazo para os moradores desocuparem os imóveis é de 30 dias.

A principal alegação das pessoas que participaram do protesto é de que as famílias não têm para onde ir. Eles pedem mais diálogo com a prefeitura para resolver a situação.

A Prefeitura da Serra informou que vai criar uma comissão para acompanhar a situação e os moradores serão recebidos para debater o assunto. “Se porventura for necessária a desapropriação para passagem da drenagem de obra em Jardim Limoeiro, a prefeitura informa que pagará as benfeitorias”, diz a nota.