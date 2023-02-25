Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jardim Limoeiro

Protesto contra reintegração de posse fecha rodovia na Serra

Mobilização foi contra uma decisão da Justiça de reintegração de posse de um terreno onde moram mais de 20 famílias; moradores têm 30 dias para desocupar local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2023 às 10:45

Publicado em 25 de Fevereiro de 2023 às 10:45

Protesto de moradores fecha rodovia na Serra
Protesto de moradores deixou trânsito complicado na Serra Crédito: Wagner Martins
Um protesto fechou a rodovia ES 010 e deixou o trânsito complicado no início da noite desta sexta-feira (24), na Serra. A mobilização foi motivada porque moradores da Rua Manoel Bandeira, em Jardim Limoeiro, estão insatisfeitos com a decisão da Justiça em relação à reintegração de posse em imóveis da região.
Mais de 20 famílias vivem no local há mais de 30 anos. Eles contaram à TV Gazeta que na semana passada receberam uma notificação da Prefeitura da Serra. No documento, consta a informação de que as casas estão em terreno público e serão demolidas. O prazo para os moradores desocuparem os imóveis é de 30 dias.
A principal alegação das pessoas que participaram do protesto é de que as famílias não têm para onde ir. Eles pedem mais diálogo com a prefeitura para resolver a situação.
A Prefeitura da Serra informou que vai criar uma comissão para acompanhar a situação e os moradores serão recebidos para debater o assunto. “Se porventura for necessária a desapropriação para passagem da drenagem de obra em Jardim Limoeiro, a prefeitura informa que pagará as benfeitorias”, diz a nota.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta.

Veja Também

Manifestantes interditam totalmente a BR 101 em protesto em São Mateus

Populares queimam pneus e fecham BR 101 em Anchieta em protesto contra obras

Professores do ES ficam retidos no Peru devido a protestos com mortes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

jardim limoeiro Serra Protestos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados