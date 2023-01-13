Professores do ES ficam retidos no Peru devido a protestos com mortes

Os dois atuam na rede estadual de educação e planejaram fazer a Rota dos Incas – civilização que ocupou a região de Cusco, no Peru, no século XIII. A viagem, até a última quinta-feira (12), ocorreu sem problemas. Quando acabaram a visita a Machu Picchu, ficaram sabendo que a agência de viagens não realizaria o percurso de volta para Cusco. Horas depois, eles conseguiram apoio do exército local e chegaram a um hotel da cidade, mas o medo de permanecer no país continua.

"Viemos ao Peru fazer visitas, conhecer museus e ir ao Machu Picchu. Conhecemos o lugar, mas, no retorno, ficamos sabendo que o trem não poderia retornar para a estação. Ficamos muitas horas esperando algum parecer da empresa, sabendo que as vias estavam interditadas por manifestantes", afirmou David.

O capixaba tem utilizado as redes sociais para pedir ajuda a políticos do Espírito Santo e do Governo Federal. Em um dos vídeos publicados no Instagram, o professor de matemática mostrou a quantidade de pessoas aguardando algum transporte.

Em entrevista com a reportagem de A Gazeta nesta sexta-feira (13), David e Bárbara relataram o drama que estão vivendo. Os dois estão em um hotel que fica perto de uma praça, no centro de Cusco.

"A situação é crítica. Tínhamos orçamento para ficar até o dia 13. O custo de vida é alto e é difícil conseguir hospedagem em outro lugar. Estamos tentando encontrar recursos para ficar no hotel. Está difícil a situação. Estamos desesperados" David da Silva - Professor de matemática do Espírito Santo

Professora de química, Bárbara explicou que o pacote comprado por eles dá direito ao transporte e a um guia, mas também a um seguro que poderia ser utilizado durante a viagem. Os dois reclamam de falta de assistência por parte da empresa.

David e Bárbara estão presos no Peru Crédito: Reprodução | A Gazeta

O planejamento inicial era sair do Peru nesta sexta-feira (13) e ir para Santiago, no Chile, onde os dois participariam de um casamento de amigos. No país vizinho, eles ficariam hospedados na casa de conhecidos.

"A gente está desesperado. Não temos opção de sair pela cidade, porque é perigoso. Queremos ir embora para casa" Bárbara Silva - Professora de química

A reportagem de A Gazeta procurou o Ministério das Relações Exteriores – Itamaraty para saber se algo está sendo feito para garantir segurança aos brasileiros no Peru e se há alguma maneira de trazê-los de volta para o Brasil. O texto será atualizado assim que houver algum retorno.

Os protestos no Peru

Segundo publicado pelo jornal espanhol Público, 48 pessoas morreram até essa quinta-feira (12) em confrontos entre manifestantes e forças de segurança locais. Os populares querem mudanças políticas e que haja responsabilização pelas mortes ocorridas durante os protestos.