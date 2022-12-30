Retrospectiva: confira os fatos que marcaram o ano de 2022 no ES

Um ano repleto de reviravoltas, casos chocantes e fatos que marcaram e vão ficar na memória dos capixabas. Aproveitando as despedidas de 2022, A Gazeta relembra, em vídeo, os principais fatos que foram notícia no Espírito Santo neste ano.

Um ano marcado por novas ondas de Covid, estragos causados pelas fortes chuvas no início e final do ano, e diversas operações policiais com prisões de advogados, lideranças do tráfico e até de ex-secretários de Estado e políticos.

Alguns eventos não gostaríamos de ter vivido, como a eliminação da Copa do Mundo do Catar. Outros foram mais curiosos, como o Serenata de Amor, que deixou de ser bombom