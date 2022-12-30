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Ano de reviravoltas

Retrospectiva: confira os fatos que marcaram o ano de 2022 no ES

Ano foi repleto de reviravoltas, casos chocantes e fatos que vão ficar na memória dos capixabas, como novas ondas de Covid, estragos causados pelas chuvas, e operações policiais

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 09:33

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

30 dez 2022 às 09:33
Um ano repleto de reviravoltas, casos chocantes e fatos que marcaram e vão ficar na memória dos capixabas. Aproveitando as despedidas de 2022, A Gazeta relembra, em vídeo, os principais fatos que foram notícia no Espírito Santo neste ano.
Um ano marcado por novas ondas de Covid, estragos causados pelas fortes chuvas no início e final do ano, e diversas operações policiais com prisões de advogados, lideranças do tráfico e até de ex-secretários de Estado e políticos.
Alguns eventos não gostaríamos de ter vivido, como a eliminação da Copa do Mundo do Catar. Outros foram mais curiosos, como o Serenata de Amor, que deixou de ser bombom.
E ainda teve as eleições e até operação da Polícia Federal determinada pelo Supremo Tribunal Federal prendendo lideranças de atos antidemocráticos no Estado. 

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As 15 notícias que mais chamaram a atenção dos capixabas em 2022

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