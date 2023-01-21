Populares queimam pneus e fecham BR 101 em Anchieta em protesto contra obras

Pelas redes sociais, a PRF informou que a ocorrência foi registrada às 8h45, no sentido Espírito Santo-Rio de Janeiro. Inicialmente, a rodovia chegou a ficar totalmente interditada, no entanto, às 10h08, a polícia disse que a pista já havia sido liberada.

A reportagem procurou a Eco101, que disse que "o trecho passou por obras de duplicação. No último dia 16 de janeiro, foram liberados para o tráfego mais três quilômetros de pista duplicada, entre os quilômetros 354,7 e 357,7, incluindo a liberação dos viadutos de acesso a Alfredo Chaves, com todos os movimentos de entrada e saída projetados. Outro dispositivo será construído próximo ao Km 354 e contará com passagem inferior com passeios para pedestres".