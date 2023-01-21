Populares queimam pneus e fecham BR 101 em Anchieta em protesto contra obras

Populares queimaram pneus e interditaram o Km 354 da BR 101, no bairro Limeira, em Anchieta, no Sul do Estado, na manhã deste sábado (21). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles estão insatisfeitos com obras no local executadas pela concessionária Eco101.
Pelas redes sociais, a PRF informou que a ocorrência foi registrada às 8h45, no sentido Espírito Santo-Rio de Janeiro. Inicialmente, a rodovia chegou a ficar totalmente interditada, no entanto, às 10h08, a polícia disse que a pista já havia sido liberada.
A reportagem procurou a Eco101, que disse que "o trecho passou por obras de duplicação. No último dia 16 de janeiro, foram liberados para o tráfego mais três quilômetros de pista duplicada, entre os quilômetros 354,7 e 357,7, incluindo a liberação dos viadutos de acesso a Alfredo Chaves, com todos os movimentos de entrada e saída projetados. Outro dispositivo será construído próximo ao Km 354 e contará com passagem inferior com passeios para pedestres".
Além disso, ressaltou que a concessionária possui um canal direto específico para demandas da população, que é a Ouvidoria, que pode ser contatada pelo 0800 7701 101 ou pelo e-mail [email protected]. "Todas as demandas registradas são tratadas com as áreas responsáveis e respondidas dentro dos prazos previstos", completou.