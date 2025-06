Responsabilidade social

Programa evita desperdício de alimentos em ação contra a fome no ES

Iniciativa do Sesc atende 27,4 mil pessoas em situação de vulnerabilidade no Estado; saiba como funciona e quem pode ajudar

Publicado em 25 de junho de 2025 às 10:29

O Sesc Mesa Brasil atua no combate à insegurança alimentar por meio da doação de alimentos Crédito: Sesc Mesa Brasil

A insegurança alimentar é uma realidade que afeta milhares de brasileiros, mas os levantamentos mais recentes revelam uma tendência positiva de redução. Relatório das Nações Unidas de 2024, que apresenta a situação pelo mundo, mostra que a insegurança alimentar severa no país caiu 85% em 2023, passando de 17,2 milhões para 2,5 milhões de pessoas nessas condições. Diversas iniciativas, inclusive no Espírito Santo, têm contribuído para o combate a fome. >

Uma das ações é o Plano Brasil Sem Fome, lançado em 2023 com metas importantes, como promover o acesso à renda, reduzir a pobreza, garantir alimentação adequada e saudável, além de mobilizar ações para o combate à fome. Iniciativas privadas, como o Sesc Mesa Brasil, também desempenham um papel significativo nesse esforço, atuando diretamente contra a fome e a insegurança alimentar das pessoas mais vulneráveis.>

Há mais de 30 anos no país e 21 anos no Espírito Santo, o programa integra o maior banco de alimentação da América Latina, como um elo entre quem pode doar e quem precisa receber alimentos. Dessa forma, quase 28 mil pessoas do Estado têm a alimentação completa todo mês, sendo, em sua maioria, crianças, adolescentes e idosos com dificuldade de acesso à renda e, por conta disso, com limitações para conseguir alimentos.>

Segundo a gerente de assistência social do Sesc-ES, Cynthia Schulz, o programa arrecada, em média, sete toneladas de alimentos por dia, embora esse número possa variar conforme a disponibilidade dos doadores. O projeto prioriza a arrecadação, nas palavras da gerente, de "comida de verdade", isto é, alimentos naturais, não perecíveis e não ultraprocessados, o que também influencia na variação da quantidade de alimentos coletados.>

>

"O banco de alimentos faz um trabalho muito focado em evitar o desperdício de alimentos. No Brasil, a gente produz muito, mas também desperdiça muito. Então, o trabalho tem o foco de resgatar esse alimento, fazendo com que ele chegue a instituições sociais." Cintya Schulz Gerente de Assistência Social do Sesc-ES

Como receber as doações?

As doações são recolhidas em caminhões do programa Crédito: Sesc Mesa Brasil

As entidades parceiras precisam ser registradas em conselhos como o da criança e do adolescente ou da pessoa idosa; não podem cobrar pelos serviços prestados; e, de preferência, não receber outro tipo de ajuda alimentícia. As doações são contínuas, e a distribuição é planejada por nutricionistas e assistentes sociais com base no perfil do público atendido e na capacidade de armazenamento dos alimentos.

>

“É toda uma logística muito dinâmica porque vai depender de quanto a gente arrecada, mas também da capacidade de distribuição. Frutas e legumes, a gente tem muitas vezes um tempo muito diferente. Por exemplo: o mamão chegou verde e vai durar alguns dias, então a gente tem a possibilidade de fazer a destinação ao longo de uma semana”, explica Cintya.>

Além da entrega, o Sesc Mesa Brasil oferece formação em segurança alimentar e nutricional e boas práticas no preparo de alimentos, beneficiando as equipes das instituições atendidas. A ação se estende por 25 municípios capixabas, com a meta de alcançar 35 até o final do ano. "Tenho certeza que o projeto faz diferença na vida das pessoas. Nós deveríamos falar mais sobre a educação e segurança alimentar e nutricional em quanto sociedade", enfatiza a gerente. >

Quem são os doadores?

Empresas, instituições, produtores rurais e até pessoas físicas podem contribuir com doações. Para mais informações, basta acessar o site do Sesc Mesa Brasil Espírito Santo.>

