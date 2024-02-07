Professores desistem de dar aula em Ibatiba e alunos ficam sem atividades

Prefeitura afirma que irá convocar novos professores Crédito: Divulgação/Câmara Municipal de Ibatiba

As aulas na rede municipal de educação de Ibatiba , na região do Caparaó, começaram na última segunda-feira (5), mas com problemas. Seis professores desistiram de ocupar cargos nas escolas do município e, isso, causou a reclamação dos pais dos alunos, que tiveram as atividades escolares prejudicadas.

Em uma nota, divulgada nas redes sociais, a prefeitura explica que os professores desistiram de atuar no município após obterem novas oportunidades em outras regiões. “Uma nova convocação de profissionais já está sendo realizada para preencher as vagas abertas. Pedimos a compreensão de todos durante este período de novas contratações”, publicou a prefeitura.

O município, segundo dados da prefeitura, possui neste ano um total de 4.268 alunos. Alguns pais reclamaram da situação na postagem da prefeitura.