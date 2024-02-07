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Educação

Professores desistem de dar aula em Ibatiba e alunos ficam sem atividades

O prefeito do município, Luciano Pingo, disse que seis professores desistiram de seus contratos e estão buscando realizar novas contratações

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 14:58

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 fev 2024 às 14:58
Sede da Prefeitura de Ibatiba: secretários foram nomeados no último dia 4 de janeiro
Prefeitura afirma que irá convocar novos professores Crédito: Divulgação/Câmara Municipal de Ibatiba
As aulas na rede municipal de educação de Ibatiba, na região do Caparaó, começaram na última segunda-feira (5), mas com problemas. Seis professores desistiram de ocupar cargos nas escolas do município e, isso, causou a reclamação dos pais dos alunos, que tiveram as atividades escolares prejudicadas.
Em uma nota, divulgada nas redes sociais, a prefeitura explica que os professores desistiram de atuar no município após obterem novas oportunidades em outras regiões. “Uma nova convocação de profissionais já está sendo realizada para preencher as vagas abertas. Pedimos a compreensão de todos durante este período de novas contratações”, publicou a prefeitura.
O município, segundo dados da prefeitura, possui neste ano um total de 4.268 alunos. Alguns pais reclamaram da situação na postagem da prefeitura.
O prefeito do município, Luciano Pingo, disse que seis professores desistiram de seus contratos. Todos os profissionais dariam aula para alunos do Ensino Fundamental I. A prefeitura está buscando realizar novas contratações para as seguintes unidades: dois professores na Escola Agenor de Souza Lé, na localidade de Criciúma; e um professor nas Escolas Eliana Marlene Coitinho, localidade de Perobas; Escola Santa Maria, Escola Professora Marlene Rodrigues Ávila, Escola Helena Almocdice Valadão.

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