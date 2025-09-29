Em frente a colégio

Professor salva filhos e ainda segura moto envolvida em acidente em Aracruz

Moto foi atingida por um carro quando a mulher que pilotava parou para que a família atravessasse na faixa de pedestres; moto saiu desgovernada na direção das pessoas

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 20:07

Um carro colidiu com uma motocicleta Honda Biz na tarde desta segunda-feira (29), na Avenida Venâncio Flores, no Centro de Aracruz. O acidente aconteceu no momento em que a motociclista reduziu a velocidade próximo a uma faixa de pedestres, em frente a uma instituição de ensino.

Nas imagens é possível ver quando a condutora da Biz cai no chão e o veículo segue sozinho em direção aos pedestres. Neste momento, o professor Thiago Giraldeli Segatto e os dois filhos se preparavam para atravessar pela faixa.

Thiago contou que estava levando as crianças para a escola quando, ao parar na faixa, a motociclista parou para eles atravessarem. O carro que seguia atrás não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira da Biz.

“Com o impacto, a condutora da moto caiu e o veículo foi projetado em nossa direção. Tudo aconteceu muito rápido, e só tive tempo de retirar as crianças do caminho para evitar que fossem atingidas”, disse o professor.

Apesar da queda, a condutora não precisou de atendimento médico e a Polícia Militar não foi acionada.

