Problemas na captação deixam moradores de Muqui sem água há dias

De acordo com a Cesan, problema foi provocado pelas fortes chuvas na região no mês de março, que danificaram um dos sistemas de captação

Moradores de Muqui, no Sul do Espírito Santo, estão sem água há pelo menos três dias, após problemas na rede da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) na cidade. De acordo com a concessionária, a instabilidade foi provocada por fortes chuvas na região no mês de março, que danificaram um dos sistemas de captação na cidade.