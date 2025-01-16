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Em Ponta da Fruta

Prefeitura vai notificar engenheiro sobre demolição de prédio em Vila Velha

Demolição foi feita sem isolamento da área; a licença para realização da obra foi concedida em dezembro, mas profissional será notificado para emitir um relatório sobre o processo
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

16 jan 2025 às 18:51

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 18:51

Um vídeo que circula nas redes sociais mostrando o momento exato da demolição de um prédio na Avenida Judith Silva Góes, em Ponta da Fruta, Vila Velha, chamou atenção e gerou questionamentos sobre a segurança do procedimento. Conforme apurou a repórter da TV Gazeta Tarciane Vasconcelos, a demolição aconteceu na última quarta-feira (15).
O imóvel foi derrubado na quarta-feira (15), e nas imagens é possível ver que segundos antes do prédio ir ao chão carros passam pela via normalmente e os destroços atingem a calçada [Veja no vídeo que abre a reportagem]. Não houve nenhum tipo de isolamento da área, colocando em risco a segurança de motoristas, pedestres e ciclistas.
Situação do prédio após demolição ocorrida na última quarta-feira (15)
Destroços do prédio após a demolição Crédito: Pablo Campos
Diante disso, a reportagem acionou a Prefeitura de Vila Velha, que explicou ter liberado em dezembro a licença para a realização da demolição para o engenheiro responsável. O documento estabelece os procedimentos que deveriam ser seguidos, em conformidade com as normas da ABNT e os requisitos técnicos necessários. 
Mas devido à repercussão e imagens que mostram a falta de isolamento, a fiscalização municipal vai notificar o profissional para ser emitido um relatório detalhado sobre como o processo foi conduzido. "A legislação municipal não prevê obrigações específicas, uma vez que o responsável técnico está ciente dos requisitos normativos conforme o Conselho de engenharia", informou a pasta. 
A prefeitura esclareceu que entrou em contato com Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) para apurar a responsabilidade técnica do engenheiro. O Crea-ES fez uma vistoria nesta sexta-feira (17) e autuou duas empresas envolvidas na demolição. [Veja aqui mais detalhes] 

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