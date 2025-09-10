Prefeitura decreta desassoreamento de rios para prevenir enchentes em Cachoeiro

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 17:31
Obras de desassoreamento serão realizadas em rios, córregos e mananciais de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, com o objetivo de reduzir os riscos de enchentes e alagamentos no município. A medida foi autorizada pelo Decreto nº 36.100, publicado na terça-feira (9) pela Prefeitura Municipal.
No documento, o prefeito Theodorico Ferraço considerou a existência de pontos de excesso de areia nos rios, que dificultam o escoamento e aumentam a chance de ocorrência de desastres naturais, colocando a população em risco. Além disso, a administração ressalta que os sedimentos retirados poderão ser reaproveitados em obras de manutenção, contribuindo para a redução de custos do município.
Por fim, segundo a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, a Defesa Civil Municipal vai realizar um estudo para apurar quais serão os locais que passarão pelas ações de desassoreamento.
No decreto, o prefeito cita os riscos enfrentados por moradores da localidade de Pacotuba, na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim. Cerca de 852 pessoas e 213 imóveis são afetados por constantes enchentes e alagamentos, segundo o Relatório da Defesa Civil Municipal e o Plano de Contingência para Enfrentamento de Desastres.
O local é considerado uma área de alto risco e já registrou calamidades anteriormente. Em janeiro deste ano, 167 pessoas ficaram desalojadas após fortes chuvas atingirem Pacotuba. Pouco menos de um ano antes, em março de 2024, 20 famílias tiveram que sair de casa após um alagamento na região. Nenhuma casa foi atingida em janeiro de 2022, mas um alagamento também foi registrado pela Defesa Civil na localidade.
Na localidade, os registros de danos causados pelas chuvas são históricos. Ainda na versão impressa de A Gazeta, também foram registrados impactos significativos em Pacotuba em edições dos anos de 1996, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2012 e 2020.
Registros de enchentes em Pacotuba, na zona rural de Cachoeiro, em A Gazeta
