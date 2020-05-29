Prefeitura de Vitória mantém suspensão das aulas até 30 de junho

A Prefeitura de Vitória decidiu prorrogar a suspensão das aulas presenciais nas escolas municipais da Capital até o dia 30 de junho. A decisão vale para colégios, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada do município.
A Capital é a segunda cidade da Grande Vitória a tomar a medida nesta semana, por causa do avanço do coronavírus no Estado - Cariacica também adiou o retorno das aulas.
No decreto publicado nesta sexta-feira (29), para justificar a decisão, o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, cita a "altíssima capacidade de de disseminação do vírus agravada pela aglomeração de pessoas em espaços comuns e o registro de casos de transmissão comunitária no Estado do Espírito Santo".
Nesse mesmo decreto, o prefeito também prorrogou até 30 de junho a suspensão do expediente presencial, mantendo atendimento remoto e online nas repartições públicas municipais da Administração Pública Municipal direta e indireta.
Para as escolas da rede estadual, o decreto do governador Renato Casagrande mais recente determina o fechamento das unidades até o fim de maio, mas o governo também avalia adiar o retorno às salas de aula.
Dos 12,3 mil casos de coronavírus registrados no Espírito Santo, 2225 estão em Vitória. Na capital, 88 pessoas já morreram por Covid-19.