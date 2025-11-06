Dor e revolta

Prefeitura da Serra investiga morte de criança de 9 anos por apendicite

Familiares disseram que Ashley Leppaus Nascimento recebeu o diagnóstico de gastroenterite nos dois primeiros atendimentos realizados em UPAs da cidade

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 19:03

Ashley Leppaus Nascimento, de nove anos, morreu após passar por duas unidades médicas da Serra Crédito: Arquivo pessoal

A Prefeitura da Serra instaurou uma investigação sobre a morte de uma criança de nove anos após ela passar por dois centros médicos municipais. Segundo a família, Ashley Leppaus Nascimento reclamava de fortes dores quando deu entrada nas unidades nos dias 19, 20 e 21 de outubro. Nas duas primeiras idas, foi diagnosticada com gastroenterite. Porém, conforme parentes, ela morreu no dia 21 e o atestado de óbito apresentou apendicite, com rompimento do órgão (apêndice), e evolução para sepse (infecção generalizada).

A vendedora Mara Leppaus, mãe da Ashley, contou que a filha começou a passar mal no dia 17 de outubro, uma sexta-feira. Como os sintomas pioraram, a levou no domingo até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia. No dia seguinte retornou ao médico, mas dessa vez foram a UPA do Hospital Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, também na cidade serrana.

Como a saúde da menina só piorava, com vômitos de cor preta e desorientação, ela levou novamente a filha no dia 21 à UPA de Castelândia. Da unidade, foi encaminhada ao Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), em Vitória, onde faleceu. Conforme a administração central da cidade, as organizações sociais responsáveis pelas UPAs foram notificadas sobre o caso. (veja nota completa abaixo).

“A médica no UPA (dia 19) disse que era gastroenterite e passou os remédios. Mas na segunda (21) continuou com muita dor e levei até o PA do Hospital Materno Infantil. O médico nem deitou ela na maca para examinar. Ela ficou sentada, pois não aguentava ficar em pé. Aí ele disse: ‘é mãe, é gastroenterite mesmo e passou Buscopan para tomar de injeção’”, falou Mara.

Ashley Leppaus Nascimento, de nove anos, morreu após passar por duas unidades médicas da Serra Crédito: Arquivo pessoal

Mãe citou apendicite

Mara disse ter relatado ao profissional da saúde que teve apendicite quando era criança e temia que Ashley estivesse passando pela mesma situação.

“Aí ele só bateu assim por cima da barriga dela, falou: "Não, mãe, isso aqui é gastrite mesmo. Eu de vez em quando pego aqui no hospital, porque a gente trabalha com gente, então sempre pega. É dolorido, mas como ela tá tomando medicações, em 2 a 3 dias ela tá melhor. Ele me mandou para casa. Não passou o exame, não passou nada”, contou a mãe.

Pediu pelos irmãos

Apesar de tomar os remédios prescritos, os sintomas não melhoraram. No dia seguinte, 21 de outubro, a mãe contou como foram os últimos momentos da filha em casa.

Ela pediu para o irmão de 12 anos não ir para a escola e ficar com ela. Queria muito ver a irmã mais velha, de 20 anos. Eu até falei para ela que o irmão ia para a escola porque só ela estava passando mal. A minha filha (20 anos) chegou lá em casa. Em certo momento, Ashley foi sentar e vomitou preto Mara Leppaus Mãe de Ashley

As horas seguintes foram de aflição. Com ajuda de um vizinho, levaram a jovem novamente à UPA de Castelândia. Conforme a mãe, no local, Ashley chegou desorientada, com falas desconexas e entrou em parada cardíaca.

Chegou a ser estabilizada, intubada e transportada pelo Serviço de Atendimento de Urgência Médica (Samu/192) ao Hospital Infantil, em Vitória. Mara contou que a filha foi classificada como caso de urgência.

Enquanto ainda preenchia papéis na recepção, foi informada sobre a morte de Ashley. Da chegada ao recebimento da notícia foram 30 minutos. A Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), em nota, confirmou a informação e lamentou a morte.

"Ashley deu entrada no Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), em Vitória, na noite do dia 21 de outubro, encaminhada pelo Samu 192, já em ritmo de parada cardiorrespiratória. A criança chegou à unidade com respiração ineficaz e irregular e intubada, sendo imediatamente atendida pela equipe médica. Foram realizados procedimentos de reanimação por aproximadamente 30 minutos, sem sucesso", finalizou.



Explicações

Ashley Leppaus Nascimento, de nove anos, morreu após passar por duas unidades médicas da Serra Crédito: Arquivo pessoal

Devastados com a morte da pequena, a família agora só quer justiça. Mara disse que a 'ficha' ainda não caiu e toda a família está desolada. Agora, só querem explicação sobre a diferença entre o diagnóstico dos médicos e o laudo da necrópsia.

“A equipe falou que ela teve uma parada de novo e não voltou e iam mandar o corpo para autópsia para descobrir a causa da morte, porque até então era gastroenterite. Aí fez o laudo e o atestado de óbito estava como apendicite e que tinha estourado e causado sepse. Estamos todos acabados e muito abalados. A minha filha está grávida e tomando remédio de tão abalada”, frisou Mara.

Nas redes sociais, parentes comentam sobre como Ashley era uma criança feliz, animada e divertida. Em um post, uma parente detalhou como a menina alegrava a todos. "E que estrela, a que brilhou em vida. A que fez nossa família muito feliz nesses 9 anos. Você sempre será nossa protagonista, meu amor", frisou a familiar.

Nota completa da Prefeitura da Serra A Prefeitura da Serra informa que notificou as organizações sociais responsáveis pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e instaurou uma investigação interna para adotar as medidas cabíveis. A prefeitura informa que o serviço de assistência social está à disposição da família para oferecer todo o acolhimento necessário, garantindo acesso à rede municipal de cuidado e apoio psicossocial.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta