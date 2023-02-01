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Mobilidade

Prefeitura convoca, mas empresas não se interessam por concessão do Bike VV

A chamada para assumir as operações foi dado como "deserta" – ou seja, não houve procura para assumir o serviço. Previsão é que a operação retorne até o final deste semestre
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

01 fev 2023 às 17:02

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 17:02

Publicação feita no Diário Oficial deu processo de licitação como
A publicação no Diário Oficial mostrou o processo de licitação do Bike VV como "deserto" Crédito: Reprodução | Diário Oficial
Previsto para voltar a funcionar até o final deste semestre, o sistema de bicicletas compartilhadas de Vila Velha, o Bike VV, ainda depende de empresas interessadas na concessão do serviço. Em uma publicação no Diário Oficial desta quarta-feira (01), a licitação foi dada como "deserta" – ou seja, não houve procura pelo empreendimento. 
O anúncio do encerramento do antigo sistema foi feito na segunda-feira (23), por meio de um comunicado enviado por e-mail aos usuários. O texto informava que, a partir de 23 de janeiro de 2023, as assinaturas seriam canceladas e o reembolso da tarifa seria repassado aos clientes.
A reportagem de A Gazeta acionou a administração municipal para comentar o assunto. Em nota, a cidade informou que, apesar do contratempo, o prazo para o retorno do serviço não sofrerá alterações. "O processo continua em andamento. A previsão é [de um] novo chamamento ainda nesta semana", pontuou.
Prefeitura convoca, mas empresas não se interessam por concessão do Bike VV
Serviço de bicicleta compartilhada em Vila Velha vai acabar em janeiro
Empresa enviou comunicado aos usuários sobre encerramento das operações  Crédito: Leitor | A Gazeta
Na época do encerramento, a Tembici, empresa que prestava o serviço, comunicou que pediu a rescisão após cumprir três anos de contrato. Confira:

Tembici | Nota na íntegra

"Após três anos de projeto, a Tembici informa que, por meio de uma decisão estratégica do negócio, encerrará sua operação em Vila Velha, no Espírito Santo, em 23/01/2023.

A empresa segue firme em seu propósito, investindo nos demais projetos de micromobilidade onde atua, sempre com o objetivo de oferecer a melhor e mais sustentável forma de locomoção pelas cidades.

Durante o processo de encerramento das operações em Vila Velha, a Tembici oferecerá suporte e informações a todos clientes e colaboradores, da melhor maneira possível. 

A empresa agradece a todos que pedalaram pela cidade ao longo desses anos!"

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