Ciclista sofre acidente e recebe visita de pintinho em hospital no ES

Ciclista que saiu de SP sofre acidente no ES e recebe visita inusitada em hospital Crédito: Divulgação | Santa Casa de Cachoeiro

Um paciente da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim recebeu uma visita inusitada nessa segunda-feira (30). O ciclista Celso Gonçalves Assafrão, de 59 anos, sofreu um acidente enquanto pedalava no Sul do Estado e, ao ser socorrido para o hospital, levou o pintinho que adotou pelo caminho e pediu para que o levassem para visitá-lo no quarto.

Segundo a Santa Casa, o homem deu entrada na noite do último domingo (29). Ele saiu de São Paulo em direção ao Espírito Santo de bicicleta e acabou sofrendo um acidente em Cachoeiro de Itapemirim. Ele contou que “conheceu” o pinto quando passava por Mimoso do Sul e, a partir daí, não desgrudou mais do bichinho.

Ao sofrer o acidente, Celso levou a ave de estimação – batizada de Sniffer – com ele e pediu para ficar com ela. No entanto, os funcionários explicaram que isso não seria possível, pois o hospital não permite a presença de animais nas dependências da unidade, nem mesmo em curtas visitas.

Comovida com a história de amor e companheirismo, uma funcionária se prontificou a cuidar do pintinho, enquanto o paciente se recupera do acidente. Nessa segunda-feira (30), após um novo pedido, o pinto foi levado para visitar Celso, que ficou emocionado com o reencontro. “Fiquei muito feliz em vê-lo. Ele agora é minha família”, disse.

A enfermeira da comissão de controle de infecção hospital, Olivia Maria Lino, reforçou que a Santa Casa não realiza visita de animais aos pacientes. No entanto, por causa da relação afetiva que o ciclista tem com o bichinho de estimação, foi aberta esta exceção.

"Esse paciente chegou aqui sozinho, sem família e a única companhia que tinha era esse pinto. Diante dessa situação, nós liberamos para que ele visse o animal para proporcioná-lo um momento de alegria" Olivia Maria Lino - Enfermeira da comissão de controle de infecção hospital