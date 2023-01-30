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Janeiro Branco

Do nada? Praça do Papa ganha arte mitológica que reforça saúde mental

Atlas, um titã da mitologia grega, é obra do artista capixaba Zota Coelho e foi colocada no centro da praça no domingo à noite (29)
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

30 jan 2023 às 18:35

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 18:35

Uma estrutura larga, alta, cheia de pichações e que faz referência à mitologia grega. Quem passa pela Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória, percebe a cena curiosa de uma nova intervenção artística. Atlas, um titã mitológico, é obra do artista capixaba Zota Coelho e foi colocada no centro da praça no domingo à noite (29), reforçando a importância dos cuidados com a saúde mental e levantando um debate sobre o "peso do mundo".
A obra foi instalada no meio da Praça do Papa, justamente onde está o globo, já conhecido pelos capixabas. Com a nova intervenção, quem frequenta o espaço pode se perguntar o que é a imagem de um homem segurando a "bola de ferro".

Escultura na Praça do Papa, em Vitória

O artista explica que a obra é uma leitura contemporânea sobre Atlas, conhecido por carregar nas costas o globo, já existente na Praça do Papa. O globo, porém, tem uma série de interpretações, como as obrigações e trabalhos do cotidiano.
Para Zota Coelho, a visão moderna do titã busca mostrar que, apesar de toda a força, não há como levantar o "globo de obrigações", compromissos e tarefas do dia a dia.
"Nessa visão moderna, eu sugiro que o Atlas não consiga sequer, apesar de toda sua força, levantar o globo do chão. O peso da vida hoje é um peso diferente. É um peso que acaba ficando muito pesado para se carregar. O Atlas não significa só força, representa também a sabedoria"
Zota Coelho - Artista
O artista lembra ainda a campanha Janeiro Branco, momento de maior debate e sensibilização das pessoas sobre a saúde mental.
"São inúmeras as doenças, os problemas que pode se desenvolver a partir da falta de cuidado com a saúde mental. Então essa escultura serve principalmente para manter as pessoas atentas ao que realmente importa", afirma Zota Coelho.
A avaliação do capixaba, que tem outras obras conhecidas na cidade, é que a mensagem não se trata apenas do peso, mas das prioridades.

Intervenções artísticas de Zota Coelho

"Dessa maneira, a mensagem não é somente para vermos o quão pesado está o cotidiano, mas para sermos sábios o suficiente para escolher o que efetivamente deve pesar na nossa vida. É sobre olhar para o nosso amigo, é sobre ceder ajuda, ceder atenção e ceder carinho", relata.
A Prefeitura de Vitória informou que a obra foi uma iniciativa privada do artista instalada na Praça do Papa no domingo à noite (29), sem custos para administração municipal. De acordo com a prefeitura, o artista informou sobre a intenção antes de instalar a obra.

Outras artes na Grande Vitória

Esta não é a primeira vez que o artista capixaba Zota Coelho surpreende capixabas com arte. Em várias partes da Grande Vitória e em vários formatos, Zota já fez referências à cidade de Vitória, aos profissionais de saúde durante a pandemia de Covid e promoveu intervenção artística que leva o nome de Cariacica. 

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