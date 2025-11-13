Home
Prefeitura anuncia novas medidas após tragédia da chuva em Muniz Freire

Ações visam ajudar população em diversas áreas como educação, saúde e apoio financeiro aos moradores afetados pelo temporal

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 17:54

Prejuízo após temporal com granizo
Chuvas danificaram e causaram prejuízos na cidade em Muniz Freire Crédito: Prefeitura de Muniz Freire

Uma série de medidas em resposta aos danos provocados pelo temporal que atingiu Muniz Freire, no Caparaó do Espírito Santo, foi anunciada pela prefeitura nesta quinta-feira (13). As ações envolvem as áreas de educação, saúde, agricultura e apoio financeiro, para garantir segurança, acolhimento e reconstrução para as famílias afetadas.

Após ter aulas suspensas, a Escola Municipal Professora Lia Therezinha Merçon Rocha retomou as atividades de forma remota na quinta-feira (13). O prédio segue interditado após vistorias técnicas apontarem danos como destelhamento e infiltrações. A unidade vai passar por obras de reforma e ampliação, com investimento de R$ 6 milhões, e retomará as atividades presenciais apenas quando for seguro.

Para acolher os adultos afetados psicologicamente pelo desastre, será disponibilizado atendimento psicológico gratuito e sem necessidade de agendamento às quartas-feiras, a partir das 14h, no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) da cidade. Para mais informações, os moradores podem ligar para (28) 99946-8943 ou ir diretamente ao CAPS, localizado no Centro da cidade.

Já para auxiliar os produtores rurais a conseguir seguros e linhas emergenciais de crédito, a administração municipal, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/ES) realizam emissão de laudos que comprovem os prejuízos sofridos pelos produtores rurais. Na zona rural, 278 famílias foram atingidas e o prejuízo passou de R$ 40 milhões

Por fim, após uma reunião entre a prefeitura, bancos e cooperativas, foram anunciadas linhas de crédito emergenciais para os moradores prejudicados pelas chuvas. Os bancos Banestes, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Sicredi, Sicoob e Cresol ofereceram condições especiais com juros reduzidos, prazos estendidos e carência para pagamento.

