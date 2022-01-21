Praça de Jardim Camburi será reformada e vai ganhar rua elevada e área verde

Praça Sagrada Família, em Jardim Camburi, será reurbanizada Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória

O edital de licitação das obras foi lançado nesta sexta-feira (21) com um valor de R$ 2,49 milhões. Ainda não há um prazo para que a reurbanização sejam concluída. A praça da igreja, como é conhecida, fica no coração do bairro mais populoso da Capital.

A Gazeta, o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Marcelo de Oliveira, explicou que conceitos parecidos serão utilizados em Jardim Camburi. Porém, não é possível incluir a Praça Sagrada Família como um dos polos gastronômicos pela ausência de estabelecimentos do gênero nas proximidades. A área 2.929,62 m² passará por uma reurbanização semelhante ao que foi anunciado para o Centro de Vitória , Rua da Lama e Curva da Jurema . Em entrevista à reportagem de, o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Marcelo de Oliveira, explicou que conceitos parecidos serão utilizados em Jardim Camburi. Porém, não é possível incluir a Praça Sagrada Família como um dos polos gastronômicos pela ausência de estabelecimentos do gênero nas proximidades.

"Um polo gastronômico precisa ter algumas características. São conceitos parecidos [na Praça Sagrada Família], como o nível da rua, iluminação e segurança. Mas, pela lei dos polos, é necessário ter no mínimo doze estabelecimentos próximos a um raio e que tenham compromisso. Em Jardim Camburi será uma reforma, troca de piso, uma reurbanização, pra valorizar as pessoas que passam pelo local", detalhou.

Reurbanização da Praça Sagrada Família, em Jardim Camburi

Com o nivelamento da rua, a ideia da prefeitura é que os veículos reduzam a velocidade, mudando a cara do local. Segundo o secretário, não haverá qualquer interferência ou mudança no trânsito após a conclusão das obras. O fluxo e os sentidos serão mantidos.

Para quem passa de carro ou moto pelo local, a única diferença será o nivelamento da rua, que deve provocar redução na velocidade. Trechos da rua Alcino Pereira Neto e da Avenida Augusto Emílio Estelita Lins que são próximos da praça também terão o piso elevado.

Perguntado sobre o prazo para o término das obras, o secretário Marcelo de Oliveira preferiu não definir uma data. Disse que a expectativa da administração municipal é começar as obras ainda neste ano, após a publicação do edital de licitação.

Ainda segundo o secretário, uma comissão deve ser formada para reunir moradores e comerciantes com o objetivo de discutir as mudanças no local.

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), lembrou que o investimento ocorre após economia de cerca de R$ 100 milhões na folha de pagamento.