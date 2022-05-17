Powerbank: como escolher a melhor bateria portátil para celular

Pequena, prática e capaz de livrar você de um aperto, a bateria portátil de celular é uma ferramenta útil para quem fica muito tempo fora de casa ou não tem acesso a uma tomada de energia. Em momentos de necessidade, o powerbank, como o produto também é conhecido, costuma salvar. Em entrevista à CBN Vitória, Gilberto Sudré, comentarista do CBN e a Tecnologia, deu dicas de como escolher esse tipo de carregador.
CBN e a Tecnologia - Powerbank: aprenda a escolher a melhor bateria portátil
Gilberto Sudré lembra que as baterias portáteis são vendidas em vários tamanhos, larguras e grossuras. Todas com o mesmo objetivo: funcionar como uma tomada e carregar o celular, mas sem contato direto com a energia elétrica.
CONFIRA AS DICAS:
NÚMERO DE SAÍDAS DE USB
A dica mais importante é olhar a capacidade de carga da bateria. Quantas cargas, por exemplo, o powerbank consegue oferecer ao celular. A medida é em "mAh" se refere a “miliampére-hora”, uma unidade de medida da capacidade das baterias. Quanto maior o valor em mAh, maior será a carga da bateria. Vale olhar também a quantidade de mAh necessários para carregar o seu celular. A conta é simples: mAh da bateria portátil / mAh para chegar a 100% de bateria no celular = cargas completas disponíveis.
Esse pode parecer um detalhe menos importante, mas pode garantir ainda mais facilidade. O powerbank é normalmente usado com um cabo conectado ao celular. Mas há ainda a opção de celulares que podem ser carregados apenas pelo contato direto com a bateria, sem conexão de cabos.
Preste atenção na procedência do powerbank antes de comprar. Um preço muito baixo não pode ser a única característica que chame atenção. Olhe se ele passou pelos órgãos reguladores. Não há informações se uma bateria ruim pode oferecer riscos ao celular. Mas o barato pode sair caro, visto que a carga pode ser insuficiente ou lenta.
Uma outra boa dica de Gilberto Sudré é olhar a quantidade de saídas de UBS que o powerbank tem. Se são duas saídas, por exemplo, mais de um equipamento pode ser carregado em simultâneo. A capacidade da bateria, é claro, será utilizada mais rapidamente.