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Powerbank: como escolher a melhor bateria portátil para celular

Ferramenta usada para carregar o celular fora da tomada é vendida em vários formatos, tamanhos e capacidades. Especialista explica os principais itens a serem observados

Publicado em 17 de Maio de 2022 às 16:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2022 às 16:27
Pequena, prática e capaz de livrar você de um aperto, a bateria portátil de celular é uma ferramenta útil para quem fica muito tempo fora de casa ou não tem acesso a uma tomada de energia. Em momentos de necessidade, o powerbank, como o produto também é conhecido, costuma salvar. Em entrevista à CBN Vitória, Gilberto Sudré, comentarista do CBN e a Tecnologia, deu dicas de como escolher esse tipo de carregador.
CBN e a Tecnologia - Powerbank: aprenda a escolher a melhor bateria portátil
Gilberto Sudré lembra que as baterias portáteis são vendidas em vários tamanhos, larguras e grossuras. Todas com o mesmo objetivo: funcionar como uma tomada e carregar o celular, mas sem contato direto com a energia elétrica.

CONFIRA AS DICAS:

NÚMERO DE SAÍDAS DE USB

A dica mais importante é olhar a capacidade de carga da bateria. Quantas cargas, por exemplo, o powerbank consegue oferecer ao celular. A medida é em "mAh" se refere a “miliampére-hora”, uma unidade de medida da capacidade das baterias. Quanto maior o valor em mAh, maior será a carga da bateria. Vale olhar também a quantidade de mAh necessários para carregar o seu celular. A conta é simples: mAh da bateria portátil / mAh para chegar a 100% de bateria no celular = cargas completas disponíveis.
Esse pode parecer um detalhe menos importante, mas pode garantir ainda mais facilidade. O powerbank é normalmente usado com um cabo conectado ao celular. Mas há ainda a opção de celulares que podem ser carregados apenas pelo contato direto com a bateria, sem conexão de cabos. 
Preste atenção na procedência do powerbank antes de comprar. Um preço muito baixo não pode ser a única característica que chame atenção.  Olhe se ele passou pelos órgãos reguladores. Não há informações se uma bateria ruim pode oferecer riscos ao celular. Mas o barato pode sair caro, visto que a carga pode ser insuficiente ou lenta. 
Uma outra boa dica de Gilberto Sudré é olhar a quantidade de saídas de UBS que o powerbank tem. Se são duas saídas, por exemplo, mais de um equipamento pode ser carregado em simultâneo. A capacidade da bateria, é claro, será utilizada mais rapidamente.

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