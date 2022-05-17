Powerbank: como escolher a melhor bateria portátil para celular

NÚMERO DE SAÍDAS DE USB

A dica mais importante é olhar a capacidade de carga da bateria. Quantas cargas, por exemplo, o powerbank consegue oferecer ao celular. A medida é em "mAh" se refere a “miliampére-hora”, uma unidade de medida da capacidade das baterias. Quanto maior o valor em mAh, maior será a carga da bateria. Vale olhar também a quantidade de mAh necessários para carregar o seu celular. A conta é simples: mAh da bateria portátil / mAh para chegar a 100% de bateria no celular = cargas completas disponíveis.

Esse pode parecer um detalhe menos importante, mas pode garantir ainda mais facilidade. O powerbank é normalmente usado com um cabo conectado ao celular. Mas há ainda a opção de celulares que podem ser carregados apenas pelo contato direto com a bateria, sem conexão de cabos.

Preste atenção na procedência do powerbank antes de comprar. Um preço muito baixo não pode ser a única característica que chame atenção. Olhe se ele passou pelos órgãos reguladores. Não há informações se uma bateria ruim pode oferecer riscos ao celular. Mas o barato pode sair caro, visto que a carga pode ser insuficiente ou lenta.