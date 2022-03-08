WhatsApp vai ganhar enquetes, reações e comunidade; veja novidades

O WhatsApp vai ganhar uma série de novas funções, entre elas enquetes, reações e comunidade. Ainda não há data marcada para o lançamento, mas as novidades já estão sendo testadas.
Segundo apurou o site WABetaInfo, especializado no segmento, as enquetes estão em testes, junto com outras atualizações, por meio do “TesteFlight Beta Program”, e devem chegar na versão 22.6.0.70 do WhatsApp. Atualmente, a versão marcada nas configurações é a 2.22.6.70.
Ao que tudo indica, essas novas funções também terão criptografia de ponta a ponta. Ou seja, só quem tem acesso aos chats é que poderá saber as perguntas e respostas de uma enquete, por exemplo. Isso indica que não será possível encaminhá-las para demais conversas de bate-papos.
Não se sabe ainda se a ferramenta virá com a possibilidade de inclusão de imagens, ou mesmo quantas respostas serão possíveis. Entretanto, a novidade será de grande ajuda na hora de fazer uma votação ou tomar uma decisão em grupo.
A empresa, pertencente à Meta (ex-Facebook), ainda não confirma as novidades. Por isso, ainda não existe data para as funcionalidades estarem disponível.
O WhatsApp já havia demonstrado que está atento aos pedidos de seus usuários e implementou o recurso que permite interromper e retomar a gravação de áudios no Android. Agora, quando está gravando uma mensagem de voz, é possível continuar o áudio sem precisar começar tudo de novo.
AS NOVIDADES QUE VEM POR AÍ
Novos idiomas
A novidade deve ajudar quem precisa fazer uma edição rápida para usar a imagem no perfil. Antes, duas novas opções de pinceis já tinham vazado com diferentes grossuras para desenhos. Hoje, essas melhorias se somam à ideia de embaçar fundos de imagens para deixar algo em evidência no primeiro plano, apagar dados sensíveis ou borrar rostos de pessoas.
Sabe a função de reagir às postagens no Facebook com curtidas, corações e outros? O WhatsApp começou a testar um recurso parecido no aplicativo, que deve funcionar tanto na versão desktop quanto na de smartphone.
A função possivelmente substituirá a aba câmera no aplicativo para celular. Ela permitirá gerenciar os grupos, por exemplo. Contudo, ainda não se sabe como seria esse gerenciamento, mas a expectativa é de que seja possível dividir os grupos por categorias: trabalho, estudos, lazer etc.
O WhatsApp iniciou testes, de acordo com o WaBetainfo, com dois novos idiomas: amárico (um idioma afro-asiático) e somali (o idioma oficial da Somália, Somalilândia e Etiópia).