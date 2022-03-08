WhatsApp vai ganhar enquetes, reações e comunidade; veja novidades

Novos idiomas

A novidade deve ajudar quem precisa fazer uma edição rápida para usar a imagem no perfil. Antes, duas novas opções de pinceis já tinham vazado com diferentes grossuras para desenhos. Hoje, essas melhorias se somam à ideia de embaçar fundos de imagens para deixar algo em evidência no primeiro plano, apagar dados sensíveis ou borrar rostos de pessoas.

Sabe a função de reagir às postagens no Facebook com curtidas, corações e outros? O WhatsApp começou a testar um recurso parecido no aplicativo, que deve funcionar tanto na versão desktop quanto na de smartphone.

A função possivelmente substituirá a aba câmera no aplicativo para celular. Ela permitirá gerenciar os grupos, por exemplo. Contudo, ainda não se sabe como seria esse gerenciamento, mas a expectativa é de que seja possível dividir os grupos por categorias: trabalho, estudos, lazer etc.