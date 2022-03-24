Veja como vai funcionar o Instagram com retorno do feed cronológico

Segundo o Instagram, as pessoas terão mais opções de controle sobre os conteúdos que desejam visualizar em seus feeds. Crédito: Pixabay

Uma nova atualização do Instagram mudou a forma de visualização do feed da rede social, a partir desta quarta-feira (23). Agora as pessoas poderão alterar entre três versões diferentes na tela inicial: "Página Inicial”, “Favoritos” e “Seguindo”.

A "Página Inicial", por exemplo, será a visualização padrão. Portanto, sempre que acessar o feed, ela é que será exibida primeiramente. Como já existe atualmente, continuará trazendo uma mistura de conteúdos de pessoas e contas classificados por algoritmos e recomendações, de acordo com a atividade do seu perfil (como likes e interações).

O modo "Favoritos" mostrará as publicações somente das contas que você selecionar, também em ordem cronológica.

Já no modo "Seguindo" serão mostradas apenas as postagens de quem você segue, na ordem cronológica em que elas vão ao ar. A versão chegou a ser usada no início da rede social, mas foi abandonado em 2016, e está de volta novamente.

As mudanças ocorrerão gradualmente a todos os usuários da rede social que, atualmente, são mais de 1 bilhão.

De acordo com o Instagram, com a atualização as pessoas terão mais opções de controle sobre os conteúdos que desejam visualizar em seus feeds. A mudança atende um desejo antigo dos usuários, que sentiam falta da ordem cronológica das publicações.

Em janeiro, Adam Mosseri, CEO do Instagram, afirmou que o novo recurso chegaria a todos os usuários ao longo do primeiro semestre de 2022, mas a data não havia sido divulgada.

Em comunicado, a plataforma ressaltou que os internautas utilizam a ferramenta de maneiras diferentes, e as múltiplas opções de visualização podem ajudar as pessoas a decidirem o que funciona melhor para elas.

Ainda segundo a rede, o feed por algoritmo alcança mais os amigos e tem mais engajamento do que o cronológico. No entanto, nos últimos anos, o Instagram tem adotado uma série de medidas para tentar tornar esse ecossistema mais saudável.

COMO FUNCIONAVA

O feed do Instagram é organizado por meio de algoritmos que combinam publicações baseadas nos perfis seguidos pelo usuário com recomendações de conteúdos da plataforma.

Desse modo, a pessoa não acessava o feed de notícias com base na ordem que as postagens foram publicadas, mas sim de acordo com as sugestões personalizadas pelo algoritmo.

COMO VAI FUNCIONAR

Usuários poderão alterar entre três versões diferentes na tela inicial: "Página Inicial”, “Favoritos”, e “Seguindo” Crédito: Divulgação