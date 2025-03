Perigo em Vitória

Postes na Piedade são amarrados com 'gambiarra' para não cair; vídeo

O líder comunitário Emanuel Rodrigues afirma que as estruturas estão nestas condições desde setembro de 2024. Um poste está amarrado por um fio de cobre e outro com parte deteriorada

1 min de leitura min de leitura

Nayra Loureiro Estagiária / [email protected]

Moradores do Morro da Piedade, em Vitória, temem que dois postes localizados na escadaria Áurea Gonçalves caiam e coloquem em risco a vida de quem passa pelo local. Em vídeo enviado à reportagem de A Gazeta, é possível ver um dos postes amarrado por um fio de cobre e outro com a estrutura de madeira deteriorada. (veja acima)

Moradores temem que os postes caiam no Morro da Piedade, em Vitória. (Leitor | A Gazeta)

O líder comunitário Emanuel Rodrigues afirma que os postes estão nessas condições desde setembro do ano passado e os moradores já entraram em contato com a companhia de energia EDP, mas o problema não foi solucionado. “Abaixo dos postes tem inúmeras casas de moradores e em volta também. É um local com muita circulação de adultos e crianças da comunidade. Por isso a preocupação”, disse.

Dois postes estão caídos no Beco Verano, também no Morro da Piedade. (Leitor | A Gazeta)

Ainda segundo Emanuel, há outros dois postes caídos no Beco Verano, na mesma região. Procurada, a EDP informou que “uma equipe irá até o local para apurar a ocorrência e providenciar a substituição dos postes”.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta