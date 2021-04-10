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Festa da Penha 2021

Pôster de N.S. da Penha está disponível para download em A Gazeta

São duas opções de fotos da imagem da padroeira do Espírito Santo que podem compartilhadas pelas redes sociais. Material também pode ser usado para impressão

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 09:59

Publicado em 

10 abr 2021 às 09:59
Neste ano, a Festa da Penha repete o formato virtual e interativo de 2020 em virtude da pandemia.
Neste ano, a Festa da Penha repete o formato virtual e interativo de 2020 em virtude da pandemia. Crédito: Isabella Faustini
Duas opções de pôster com a foto da imagem de Nossa Senhora da Penha já estão disponíveis para download em A Gazeta. É uma das formas de homenagear a padroeira do Estado e prestar-lhe reverência nesta 451ª edição da Festa da Penha, que neste ano repete o formato virtual e interativo de 2020 em virtude da pandemia.
O oferecimento do pôster se alia à proposta da organização da programação para engajar os fiéis e estimular a interação a distância. Após baixar a foto, apresentada em formatos PDF  e JPEG, os leitores podem compartilhá-la nas redes sociais e aplicativos de mensagem ou imprimi-la para guardar de recordação.
Acompanhe tudo sobre a Festa da Penha 2021 virtual em agazeta.com.br/festadapenha, que traz, entre outros conteúdos, o testemunho de devotos pelas graças alcançadas, a história do terceiro maior evento religioso do país e um guia para participar das atividades nas plataformas digitais, detalhando com ter acesso a filtros, stickers e programação.

FAÇA O DOWNLOAD ABAIXO:

São duas opções de imagem em dois formatos: PDF (para imprimir) e JPEG (para compartilhar)

Arquivos & Anexos

Pôster - Nossa Senhora da Penha - A Gazeta - 2021 - Versão 1

Formato PDF
Tamanho do arquivo: 3mb
Baixar
Clique na imagem para baixar o pôster de Nossa Senhora da Penha - versão 1, em formato JPEG
Clique na imagem para baixar o pôster de Nossa Senhora da Penha - versão 1, em formato JPEG Crédito: Rede Gazeta

Arquivos & Anexos

Pôster - Nossa Senhora da Penha - A Gazeta - 2021 - Versão 2

Formato PDF
Tamanho do arquivo: 4mb
Baixar
Clique na imagem para baixar o pôster de Nossa Senhora da Penha - versão 2, em formato JPEG
Clique na imagem para baixar o pôster de Nossa Senhora da Penha - versão 2, em formato JPEG Crédito: Rede Gazeta

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