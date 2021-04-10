Pôster de N.S. da Penha está disponível para download em A Gazeta

Duas opções de pôster com a foto da imagem de Nossa Senhora da Penha já estão disponíveis para download em A Gazeta. É uma das formas de homenagear a padroeira do Estado e prestar-lhe reverência nesta 451ª edição da Festa da Penha, que neste ano repete o formato virtual e interativo de 2020 em virtude da pandemia.
O oferecimento do pôster se alia à proposta da organização da programação para engajar os fiéis e estimular a interação a distância. Após baixar a foto, apresentada em formatos PDF e JPEG, os leitores podem compartilhá-la nas redes sociais e aplicativos de mensagem ou imprimi-la para guardar de recordação.
Acompanhe tudo sobre a Festa da Penha 2021 virtual em agazeta.com.br/festadapenha, que traz, entre outros conteúdos, o testemunho de devotos pelas graças alcançadas, a história do terceiro maior evento religioso do país e um guia para participar das atividades nas plataformas digitais, detalhando com ter acesso a filtros, stickers e programação.
FAÇA O DOWNLOAD ABAIXO:
São duas opções de imagem em dois formatos: PDF (para imprimir) e JPEG (para compartilhar)
Arquivos & Anexos
Pôster - Nossa Senhora da Penha - A Gazeta - 2021 - Versão 1
Formato PDF
Tamanho do arquivo: 3mb
Arquivos & Anexos
Pôster - Nossa Senhora da Penha - A Gazeta - 2021 - Versão 2
Formato PDF
Tamanho do arquivo: 4mb