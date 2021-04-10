Pôster de N.S. da Penha está disponível para download em A Gazeta

Neste ano, a Festa da Penha repete o formato virtual e interativo de 2020 em virtude da pandemia.

O oferecimento do pôster se alia à proposta da organização da programação para engajar os fiéis e estimular a interação a distância. Após baixar a foto, apresentada em formatos PDF e JPEG, os leitores podem compartilhá-la nas redes sociais e aplicativos de mensagem ou imprimi-la para guardar de recordação.