911 GT3 RS

Porsche: supercarro exótico de R$ 3,5 milhões é visto cruzando a Terceira Ponte

Porsche 911 GT3 RS chamou a atenção de quem passava pela via a caminho de Vitória no último fim de semana

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 31 de julho de 2025 às 10:16

Prédios altos, dia com nuvens cinzas e um carro que parece o Batmóvel. Pode até parecer Gotham City, mas é a descida da Terceira Ponte para Vitória. E o veículo não é o do homem-morcego, é um carro esportivo de luxo cujo valor pode passar dos R$ 3,5 milhões: um Porsche 911 GT3 RS, que chamou a atenção de quem passava pela ponte , no sentido Vila Velha - Capital, no último fim de semana dos dias 26 e 27 de julho.>

O registro foi publicado pelo perfil "Exclusivos no ES", que compartilha imagens de veículos de alto padrão vistos nas ruas capixabas, classificando-os como, Sportcars, Supercars, Musclecars e Hipercars. O vídeo do Porsche passando pela Terceira Ponte é, no momento, o mais visualizado da página. No momento da publicação tinha cerca de 12,5 mil views. >

O carro esportivo não está disponível para pronta entrega. Ele é importado sob demanda e, por isso, o preço varia — podendo ficar ainda mais caro — dependendo da cotação do Dólar. No anúncio de uma importadora, o modelo 911 GT3 RS é descrito como "a versão mais extrema da linha" e possui motor com 525 cavalos de potência, podendo ir de 0 a 100 km/h em 3,2 segundos. >

Anúncio mostra que valor de carro visto na Terceira Ponte passa dos R$ 3,5 milhões Crédito: @exclusivosnoes/ montagem A Gazeta

Feito para pistas de corrida, mas que pode andar na rua

Um detalhe no nome do modelo revela que ele é derivado das versões feitas para as pistas de corrida. Segundo um artigo publicado na área de notícias da montadora alemã, o "RS" vem de RennSport (em alemão), que significa "esporte de corrida" e é um modelo legalizado para as ruas que foi derivado da versão de competição. A designação é usada para modelos esportivos, como o 911 RS.>

Empresário do ES é conhecido como "Rei da Porsche"

Vez ou outra, veículos da marca são vistos circulando pelas ruas da Grande Vitória. No ano passado, A Gazeta fez uma reportagem com o empresário André Portugal, que se especializou em venda de carros importados e esportivos e, durante a pandemia, acelerou a venda de Porsches. Veja o vídeo abaixo >

