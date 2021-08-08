População de Viana recebe segunda meia dose de vacina contra a Covid

Resultado extraordinário da aplicação da meia dose da AstraZeneca na população de Viana em pessoas entre 18 e 49 anos. Nas 19580 pessoas que receberam a meia dose nenhum óbito após 28 dias da aplicação da vacina. Hoje iniciamos a aplicação da segunda meia dose. Mais vidas salvas. pic.twitter.com/PsOm0SX2fO