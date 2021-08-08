População de Viana recebe segunda meia dose de vacina contra a Covid

O projeto de pesquisa Viana Vacinada chega a mais uma etapa. Neste domingo (8), acontece o "Dia D" para aplicação da segunda meia dose do imunizante AstraZeneca contra a Covid-19 em todos os participantes do estudo.
O mutirão vai até as 17 horas e acontece nos 174 pontos de vacinação (zonas eleitorais) de Viana, cidade que fica na Região Metropolitana da Grande Vitória. A expectativa do município é de vacinar 19,2 mil pessoas que receberam a primeira meia dose do imunizante no mês de junho.
A vacinação está sendo realizada em pessoas entre 18 e 49 anos que tomaram a primeira meia dose. Nas redes sociais, o governador Renato Casagrande destacou que, entre integrantes do grupo, não foi registrado nenhum óbito após 28 dias da aplicação do imunizante.
Para a segunda fase, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) enviou para o município, nesta semana, 10 mil seringas com agulhas e mais de 6,6 mil doses da vacina, que serão somadas ao estoque da cidade e destinadas ao projeto para aplicações da segunda meia dose.
Devido ao estudo, Viana foi a primeira cidade a atingir 100% de adultos vacinados com ao menos uma dose de imunizantes contra a Covid-19 no Espírito Santo.
Iniciado em junho deste ano, o projeto de vacinação em massa Viana Vacinada faz parte de um estudo do governo do Espírito Santo e da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) para avaliar a eficácia de meia dose da AstraZeneca.