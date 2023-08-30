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Norte do ES

Polícia investiga venda de vagas para tirar identidade em Linhares

O casal responsável pela esquema chegava a faturar R$ 3 mil por mês, utilizando o nome deles e de terceiros
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

30 ago 2023 às 17:24

Publicado em 30 de Agosto de 2023 às 17:24

A Polícia Civil de Linhares, no Norte do Estado, investiga um esquema de cobrança de taxa para agendamento de emissão de carteira de identidade no município. Em conversas trocadas em um aplicativo de mensagem, divulgadas pela corporação, os suspeitos anunciavam a venda das vagas por R$ 15,00 - um serviço que, na legalidade, é gratuito.
Um casal, que não teve nome e idade divulgados, foi detido. De acordo com a polícia, os dois chegavam a faturar R$ 3 mil por mês com o esquema, utilizando o nome deles e de terceiros. Os agendamentos eram feitos na Casa do Cidadão, localizada no Centro da cidade. 
A responsável por responder e passar as instruções aos interessados era uma mulher. Segundo ela, a vaga só era adquirida mediante o envio do comprovante de pagamento.
"Você vai chegar lá [na Casa do Cidadão] amanhã para poder estar fazendo, entendeu?! Aí eu vou te passar os documentos necessários para você levar e fazer. [...] Eu só passo a vaga mediante o comprovante [...] É assim que a pessoa faz o pix que eu mando o comprovante de agendamento, entendeu?!"
Polícia investiga venda de vagas para tirar identidade em Linhares
Polícia investiga venda de vagas para tirar identidade em Linhares Crédito: Montagem | A Gazeta
Durante as investigações, a polícia chegou a demonstrar que tinha interesse no esquema. A corporação pagou o valor de R$ 15,00 e disse estar interessada em uma segunda vaga, mas que esta deveria ser feita com pagamento em mãos.
O combinado era fazer a entrega do dinheiro no trabalho do marido da suspeita, que, segundo a polícia, também faz parte do esquema. De acordo com a mulher, o CPF dela, do esposo e de uma vizinha eram usados para fazer os agendamentos.
"Eu faço no nome do meu esposo, no meu nome e vai o nome da vizinha também, que ela faz isso com a gente. Quando eu não posso, ela marca pra mim também", explicou a suspeita em um áudio por aplicativo de mensagem. 
No dia seguinte a troca de mensagens, a polícia foi até o trabalho do esposo da suspeita e na casa do casal, localizada na região do Residencial Rio Doce. 
A mulher e o marido foram conduzidos à Delegacia Regional de Linhares. 

O que diz a PC

À reportagem da TV Gazeta Norte, a Polícia Civil informou, em nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais. A corporação adiantou que, após prestar depoimento na delegacia, o casal foi liberado e será autuado por crime de estelionato. 
"A investigação da Polícia Civil indicou que uma mulher, usando dados de diversas pessoas, entrava no sistema de agendamento de atendimento para confecção de carteira de identidade exatamente às 8h, reservava a maioria das vagas existentes, anunciava as vagas pelas redes sociais e depois vendia", comunicou a PC.

Confira, na íntegra, a nota da PC

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais. Após prestar depoimento na delegacia, o casal foi liberado e será autuado por crime de estelionato.

A Polícia Civil informa que o agendamento de emissão de carteiras de identidade no Espírito Santo é realizado pelo site Agenda ES, que reúne diversos serviços do Governo do Estado. Para o desenvolvimento da Agenda para emissão de carteira de identidade, houve um trabalho conjunto da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) e o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest).

O sistema permite até duas marcações por dia, com o mesmo CPF. Em análise técnica realizada pela equipe do Prodest, não foi encontrada falha ou vulnerabilidade no sistema de Agenda ES. A ferramenta permite o agendamento da emissão de RG para terceiros. Nesse caso, um usuário pode agendar para outras pessoas, caso existam vagas disponíveis. As equipes da SPTC e da Prodest estão em constante diálogo, com o objetivo de aprimorar, cada vez mais, o sistema, de modo a garantir sempre o melhor serviço à população capixaba. 

A investigação da Polícia Civil indicou que uma mulher, usando dados de diversas pessoas, entrava no sistema de agendamento de atendimento para confecção de carteira de identidade exatamente às 8h, reservava a maioria das vagas existentes, anunciava as vagas pelas redes sociais e depois vendia. A mulher confessou o crime e responderá por estelionato. 

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