Polícia investiga venda de vagas para tirar identidade em Linhares

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais. Após prestar depoimento na delegacia, o casal foi liberado e será autuado por crime de estelionato.



A Polícia Civil informa que o agendamento de emissão de carteiras de identidade no Espírito Santo é realizado pelo site Agenda ES, que reúne diversos serviços do Governo do Estado. Para o desenvolvimento da Agenda para emissão de carteira de identidade, houve um trabalho conjunto da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) e o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest).



O sistema permite até duas marcações por dia, com o mesmo CPF. Em análise técnica realizada pela equipe do Prodest, não foi encontrada falha ou vulnerabilidade no sistema de Agenda ES. A ferramenta permite o agendamento da emissão de RG para terceiros. Nesse caso, um usuário pode agendar para outras pessoas, caso existam vagas disponíveis. As equipes da SPTC e da Prodest estão em constante diálogo, com o objetivo de aprimorar, cada vez mais, o sistema, de modo a garantir sempre o melhor serviço à população capixaba.

A investigação da Polícia Civil indicou que uma mulher, usando dados de diversas pessoas, entrava no sistema de agendamento de atendimento para confecção de carteira de identidade exatamente às 8h, reservava a maioria das vagas existentes, anunciava as vagas pelas redes sociais e depois vendia. A mulher confessou o crime e responderá por estelionato.

