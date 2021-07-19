Polícia Civil do ES terá central de teleflagrante até o final do ano

Jovem é levado para a Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma pessoa detida em Aracruz ou em Guarapari sairá presa da delegacia local direto para o presídio após prestar depoimento e ser autuada em flagrante por escrivães e delegados que estarão na Grande Vitória . Resumidamente, esse é o formato como funcionará a Central de Teleflagrantes, prevista para ser instalada até o final do ano no Espírito Santo

Atualmente, o Estado possui 14 delegacias regionais espalhadas de Norte a Sul, sendo quatro delas na região metropolitana. Elas funcionam 24 horas por dia e têm como objetivo receber apreensões e detenções realizadas pela Polícia Militar , Guardas Municipais e Polícia Rodoviária Federal (PRF) . O efetivo total para o funcionamento 24 horas de todos os atuais plantões é de 70 delegados e 90 escrivães.

A ideia seria retirar delegados e escrivães de regionais e realizar o procedimento de forma on-line, com profissionais que não estariam fisicamente na regional. Presencialmente, somente investigadores e agentes da Polícia Civil estariam na delegacia para receber os detidos ou materiais ilícitos das outras forças de segurança.

"Nem sempre chegam muitas demandas a essas regionais. Uma equipe daria conta para atender esse plantão e o de outra delegacia, assim seria possível aumentar a produtividade da Polícia Civil. Com foco em dois binômios: aumentar as investigações e a eficiência na administração", explica Jordano Bruno Leite, gerente de Operações Técnicas na Subsecretária de Inteligência.

PROJETO-PILOTO

O projeto-piloto da Central de Telefragrantes deve atender às delegacias regionais de Guarapari e Aracruz. Posteriormente, expandirá para São Mateus Linhares . A Central de Teleflagrante já existe no Paraná e em Minas Gerais, Estados com que a equipe da Sesp teve contato para ver como funciona.

"O delegado e o escrivão que estavam no plantão presencial da delegacia regional serão colocados no expediente, podendo dar celeridade a investigações. Não podemos negar que é evidente que vai ajudar bastante a resolver o problema de falta de efetivo, já que temos dificuldade de completar escalas de plantão ou ter um delegado para apenas uma delegacia de expediente", pontuou Jordano Bruno.