Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Manutenção da Cesan

Pode faltar água no sábado em bairros da Grande Vitória e de Aracruz

Companhia informou que fará uma manutenção das 13h às 17h de sábado (4). Abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24h após a conclusão dos serviços.
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

02 dez 2021 às 17:07

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 17:07

Uma manutenção da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) pode deixar sem água, no sábado (4), 135 bairros de cinco municípios do Espírito Santo. Segundo a empresa, os serviços serão feitos das 13h às 17h, visando garantir a continuidade do abastecimento em bairros de Aracruz, no Norte do Estado, e de Cariacica, Fundão, Serra e Vitória, na Grande Vitória.
A companhia informou que a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água, mas pontuou que o abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.

VEJA LISTA DE BAIRROS

ARACRUZ
  1. Itaparica
  2. Praia Formosa
  3. Santa Cruz
  4. São Francisco
CARIACICA
  1. Cariacica Sede
  2. Nova Esperança
  3. Nova Rosa da Penha
  4. Padre Mathias
  5. Porto de Cariacica
  6. Santa Luzia
  7. São João Batista
  8. Vila Cajueiro
  9. Vila Merlo
  10. Porto Engenho
FUNDÃO
  1. Costa Azul
  2. Direção
  3. Enseada das Garças
  4. Mirante da Praia
  5. Praia Grande
  6. Rio Preto
  7. Vila Tongo
SERRA
  1. Alterosas
  2. André Carloni
  3. Balneário Carapebus
  4. Barcelona
  5. Barro Branco
  6. Bicanga
  7. Boa Vista I
  8. Boa Vista II
  9. Boulevard Lagoa
  10. Camará
  11. Cantinho do Céu
  12. Carapina Grande
  13. Castelândia
  14. Central Carapina
  15. Chácara Parreiral
  16. Cidade Continental
  17. Cidade Pomar
  18. Civit I
  19. Civit II
  20. Colina Laranjeiras
  21. Conjunto carapina I
  22. Conjunto Jacaraípe
  23. Costa Dourada
  24. Costa Bela
  25. Das Laranjeiras
  26. Bairro de Fátima
  27. Diamantina
  28. Eldorado
  29. Enseada Jacaraípe
  30. Estancia Monazítica
  31. Eurico Sales
  32. Feu Rosa
  33. Guaraciaba
  34. Hélio Ferraz
  35. Jardim Atlântico
  36. Jardim Carapina
  37. Jardim Limoeiro
  38. Jardim Tropical
  39. José de Anchieta
  40. José de Anchieta II
  41. José de Anchieta III
  42. Lagoa de Carapebus
  43. Lagoa de Jacaraípe
  44. Laranjeiras Velha
  45. Manguinhos
  46. Manoel Plaza
  47. Marbella
  48. Maringá
  49. Mata da Serra
  50. Morada de Laranjeiras
  51. Nova Almeida
  52. Nova Carapina I
  53. Nova Carapina II
  54. Nova Zelândia
  55. Novo Horizonte
  56. Novo Porto Canoa
  57. Ourimar
  58. Parque das gaivotas
  59. Parque Jacaraípe
  60. Parque residencial Laranjeiras
  61. Parque residencial Mestre Álvaro
  62. Parque residencial Nova Almeida
  63. Parque residencial Tubarão
  64. Parque Santa Fé
  65. Pitanga
  66. Planalto de Carapina
  67. Planície da Serra
  68. Polo Industrial Tubarão
  69. Portal de Jacaraípe
  70. Porto Canoa
  71. Porto Dourado
  72. Praia da Baleia
  73. Praia de Capuba
  74. Praia de Carapebus
  75. Praiamar
  76. Reis Magos
  77. Residencial Jacaraípe
  78. Residencial Vista do Mestre
  79. Rosário de Fátima
  80. Santa Luzia
  81. Santa Rita de Cassia
  82. São Diogo I
  83. São Diogo II
  84. São Francisco
  85. São Geraldo
  86. São João
  87. São Patrício
  88. São Pedro
  89. Serra Dourada I
  90. Serra Dourada II
  91. Serra Dourada III
  92. Serramar
  93. Solar de Anchieta
  94. Taquara I
  95. Taquara II
  96. Valparaíso
  97. Vila Nova de Colares
  98. Tims
  99. Jacuhy
  100. Presídio Queimados
VITÓRIA
  1. Aeroporto
  2. Antonio Honório
  3. Boa Vista
  4. Goiabeiras
  5. Jabour
  6. Jardim Camburi
  7. Jardim da Penha
  8. Maria Ortiz
  9. Mata da Praia
  10. Morada de Camburi
  11. Pontal de Camburi
  12. Republica
  13. Segurança do Lar
  14. Solon Borges

Veja Também

CNH Social: Detran divulga lista dos 489 suplentes selecionados no ES

Guarda Municipal de Vila Velha recebe 11 novas viaturas; veja modelo

Vídeo: pássaros são devolvidos à natureza em Domingos Martins

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

água Aracruz Cariacica espírito santo Fundão Serra Vitória (ES) Cesan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados