Pode faltar água no sábado em bairros da Grande Vitória e de Aracruz

Uma manutenção da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) pode deixar sem água, no sábado (4), 135 bairros de cinco municípios do Espírito Santo. Segundo a empresa, os serviços serão feitos das 13h às 17h, visando garantir a continuidade do abastecimento em bairros de Aracruz, no Norte do Estado, e de Cariacica, Fundão, Serra e Vitória, na Grande Vitória.
A companhia informou que a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água, mas pontuou que o abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.
VEJA LISTA DE BAIRROS
ARACRUZ
- Itaparica
- Praia Formosa
- Santa Cruz
- São Francisco
CARIACICA
- Cariacica Sede
- Nova Esperança
- Nova Rosa da Penha
- Padre Mathias
- Porto de Cariacica
- Santa Luzia
- São João Batista
- Vila Cajueiro
- Vila Merlo
- Porto Engenho
FUNDÃO
- Costa Azul
- Direção
- Enseada das Garças
- Mirante da Praia
- Praia Grande
- Rio Preto
- Vila Tongo
SERRA
- Alterosas
- André Carloni
- Balneário Carapebus
- Barcelona
- Barro Branco
- Bicanga
- Boa Vista I
- Boa Vista II
- Boulevard Lagoa
- Camará
- Cantinho do Céu
- Carapina Grande
- Castelândia
- Central Carapina
- Chácara Parreiral
- Cidade Continental
- Cidade Pomar
- Civit I
- Civit II
- Colina Laranjeiras
- Conjunto carapina I
- Conjunto Jacaraípe
- Costa Dourada
- Costa Bela
- Das Laranjeiras
- Bairro de Fátima
- Diamantina
- Eldorado
- Enseada Jacaraípe
- Estancia Monazítica
- Eurico Sales
- Feu Rosa
- Guaraciaba
- Hélio Ferraz
- Jardim Atlântico
- Jardim Carapina
- Jardim Limoeiro
- Jardim Tropical
- José de Anchieta
- José de Anchieta II
- José de Anchieta III
- Lagoa de Carapebus
- Lagoa de Jacaraípe
- Laranjeiras Velha
- Manguinhos
- Manoel Plaza
- Marbella
- Maringá
- Mata da Serra
- Morada de Laranjeiras
- Nova Almeida
- Nova Carapina I
- Nova Carapina II
- Nova Zelândia
- Novo Horizonte
- Novo Porto Canoa
- Ourimar
- Parque das gaivotas
- Parque Jacaraípe
- Parque residencial Laranjeiras
- Parque residencial Mestre Álvaro
- Parque residencial Nova Almeida
- Parque residencial Tubarão
- Parque Santa Fé
- Pitanga
- Planalto de Carapina
- Planície da Serra
- Polo Industrial Tubarão
- Portal de Jacaraípe
- Porto Canoa
- Porto Dourado
- Praia da Baleia
- Praia de Capuba
- Praia de Carapebus
- Praiamar
- Reis Magos
- Residencial Jacaraípe
- Residencial Vista do Mestre
- Rosário de Fátima
- Santa Luzia
- Santa Rita de Cassia
- São Diogo I
- São Diogo II
- São Francisco
- São Geraldo
- São João
- São Patrício
- São Pedro
- Serra Dourada I
- Serra Dourada II
- Serra Dourada III
- Serramar
- Solar de Anchieta
- Taquara I
- Taquara II
- Valparaíso
- Vila Nova de Colares
- Tims
- Jacuhy
- Presídio Queimados
VITÓRIA
- Aeroporto
- Antonio Honório
- Boa Vista
- Goiabeiras
- Jabour
- Jardim Camburi
- Jardim da Penha
- Maria Ortiz
- Mata da Praia
- Morada de Camburi
- Pontal de Camburi
- Republica
- Segurança do Lar
- Solon Borges