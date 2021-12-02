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Animais apreendidos

Vídeo: pássaros são devolvidos à natureza em Domingos Martins

Aves haviam sido apreendidas em ações contra o comércio ilegal de animais silvestres. Iniciativa aconteceu nesta quarta-feira (1°), com a participação de alunos da rede pública
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

01 dez 2021 às 22:04

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 22:04

"Sejam livres, passarinhos!". O desejo manifestado por uma criança virou realidade diante dos olhos dela, nesta quarta-feira (1º). Uma ação educativa reintroduziu dezenas de pássaros à natureza, em meio à beleza exuberante do distrito de Pedra Azul, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo.
Durante a tarde, cerca de 50 trinca-ferros voltaram para onde nunca deveriam ter saído. Todos foram apreendidos em ações contra o comércio ilegal de animais silvestres e reabilitados em um centro do Instituto Brasileiro do Meio-Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), na Serra.
Para devolver esses animais à natureza, os especialistas contaram com a ajuda especial de alunos da Escola Municipal São Paulo do Aracê e da Escola Estadual de Pedra Azul. Além de assistirem ao bater das asas dos bichinhos, eles ajudaram os pássaros a saírem das gaiolas de madeira e aprenderam uma lição importante.
"Aprendi que a gente nao tem que ficar prendendo os pássaros, senão eles ficam tristes"
Carla Beatriz Ramos - Estudante de 12 anos
"Foi muito legal, porque mostrou a importância dos passarinhos não ficarem em gaiolas. Eles devem ficar soltos na natureza"
Teylor de Oliveira - Estudante de 9 anos
Responsável pelo Centro de Triagem de Animais Selvagens da Serra, o analista ambiental Décio Luiz Castellões explicou, em entrevista à TV Gazeta, que as aves passaram por tratamentos, já que foram resgatadas feridas, fracas ou com problemas de saúde. Todas receberam anilhas de identificação.

50 pássaros voltam à natureza em Domingos Martins

Diretor do Instituto O Canal, o ambientalista Sandro Firmino detalhou que cada pássaro passa, em média, cerca de dois meses no viveiro. O local escolhido para a soltura faz parte da zona de amortecimento do Parque Estadual da Pedra Azul e é propício devido às várias árvores frutíferas.
Os dois institutos se tornaram parceiros em 2019, quando 170 aves foram reintegradas ao meio-ambiente na Reserva Águia Branca, em Vargem Alta. Desde então, em todo lote de pássaros aptos a voltarem ao habitat natural, é feita uma atividade de educação ambiental como a realizada na tarde desta quarta-feira.
"O adulto de hoje é a criança de ontem. Então, por meio dessas atividades, queremos mudar o comportamento para que as próximas geraçãos estejam mais sensibilizadas"
Sandro Firmino - Diretor do Instituto O Canal
Após o evento, que contou com o apoio do Instituto Erling Lorentzen, o pedido do profissional era apenas um. "O meu apelo é para que a gente solte esses bichos na natureza, que é o lugar deles", disse. Em uma frase, Sandro resumiu a ideia de preservação e liberdade, que precisa ser respeitada: se tem asas, é para voar.
Confira a matéria completa nesta quinta-feira (2), no jornal ES2, da TV Gazeta
Pássaros são devolvidos à natureza em Domingos Martins

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