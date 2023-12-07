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Podcasts da CBN Vitória são reconhecidos nacionalmente

Indicados pela ONU e pela Player FM, plataforma nacional de descoberta e catalogação podcasts, a rádio foi referência acerca de refugiados e segurança digital

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 13:41

Victor Mattedi

Victor Mattedi

Publicado em 

07 dez 2023 às 13:41
os quadros
os quadros "Refugiados: Que História é Essa?", com o doutor em história Rafael Simões e o "CBN e a tecnologia", com Gilberto Sudré, ganharam destaque nacionalmente Crédito: Divulgação
Seguindo as tendências de consumo de áudio, a Rádio CBN Vitória passou a disponibilizar digitalmente os seus quadros, possibilitando que os programas transmitidos ao vivo passem a ser acessíveis a qualquer momento e lugar para o ouvinte. E isso já trouxe resultados e reconhecimento: os quadros "Refugiados: Que História é Essa?", com o doutor em história Rafael Simões e o "CBN e a tecnologia", com Gilberto Sudré, ganharam destaque nacionalmente. O primeiro foi recomendado pela Agência da ONU para Refugiados, e o segundo pela plataforma especializada em podcast Player FM.
Apresentado pelo comentarista Rafael Simões, o quadro sobre os refugiados chama a atenção dos ouvintes da CBN Vitória para uma crise global. "É um espaço privilegiado da gente discutir e conscientizar uma questão que é importante. Nós temos hoje no mundo 110 milhões de pessoas deslocadas, aproximadamente", explica o doutor em História, acrescentando: "Eu acho que fazer o podcast com um discurso acessível é fundamental, porque ele visa informar o tema com a sociedade de forma geral, e o rádio permite essa amplitude, e depois que o podcast fica disponível, permite que isso repercuta ao longo do tempo".
Quanto ao reconhecimento, Simões ficou superfeliz, já que o processo foi orgânico. "Por fim, eu fiquei muito feliz e muito orgulhoso. Você ter esse reconhecimento do seu trabalho por uma organização internacional, e foi uma coisa que nós não divulgamos, não mandamos o podcast", disse.
Enquanto isso, o "CBN e a Tecnologia", com suas dicas e orientações sobre dispositivos e aplicativos, e muitos outros temas relevantes para a sociedade acerca de sua relação com a tecnologia, também ganhou reconhecimento nacional. "É muito gratificante, é um trabalho que fazemos com muito carinho. Sempre tento ouvir a audiência, que me procuram nas redes sociais e fazem perguntas até por e-mail, eu sempre atendo essas solicitações, porque pode ser uma coisa simples para mim, mas para o ouvinte, um grande problema", comemora o especialista em Segurança da Informação Gilberto Sudré, titular do quadro.
Orgulho da editora
Fernanda Queiroz, editora e âncora da CBN Vitória, detalha sobre a parceria de longa data. "Eles já são parceiros da rádio há mais de 15 anos, o Gilberto sempre trazendo informações sobre tecnologia e segurança da informação. E o Rafael, ele é doutor em história, e um defensor da causa do combate à corrupção, então ele tá comigo já há algumas décadas também, sempre se pautando os direitos humanos".
Sobre o programa "CBN e a Tecnologia", está no coração de Fernanda e do público. "Muito orgulho, porque ele é um parceiro de anos, a gente sabe que o conteúdo tem muita relevância, tanto é que ele é um dos recordistas em audiência e participação de ouvintes, e à medida que o áudio novamente ganha a valorização que ele merece, porque o rádio não é só aquilo que é ao vivo, que é instantâneo, o áudio é um produto do rádio e quando eu consigo chegar a outras pessoas, outras faixas etárias e de formas diferentes, eu imagino o quanto o rádio é poderoso".
Quanto aos Refugiados, Fernanda explica o contexto em que ele é entregue. " Não tínhamos ainda refugiados da guerra entre o Israel e o Hamas, mas tínhamos refugiados de outras guerras, como é o caso da Síria e refugiados climáticos, pessoas que estão tendo que deixar os seus lugares", explicou a editora, "Esse podcast também fez muito sucesso na rádio, assim, em formato de comentarista, depois foi transformado em podcast, e tem sido muito acessado nas plataformas de download e o maior reconhecimento foi a própria agência das Nações Unidas da ONU para refugiados elencá-lo como cinco melhores do mundo em conteúdo".
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