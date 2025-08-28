Cavalo 'Famoso'

PM mata cavalo, prende dono do animal e causa revolta em Cariacica

Animal foi atingido por disparo após discussão entre policial militar e homem de 32 anos; caso será investigado pela Polícia Civil, e a PM apura a conduta da agente envolvida

Um cavalo foi morto e o dono dele, um homem de 32 anos, preso por desacato durante uma abordagem da Polícia Militar, na noite de quarta-feira (27), em Cariacica Sede, quando a corporação foi atender a uma denúncia relacionada a som alto. Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram uma discussão entre o indivíduo, que estava montado no animal, e os militares, que pediam para que ele se afastasse. A ação gerou revolta em proprietários de cavalos, que chegaram a convocar uma manifestação.

A gravação começa com uma mulher sendo revistada. Em seguida, uma policial usa spray de pimenta contra o homem. Em determinado momento, a discussão se intensifica e é possível ouvir o som de um disparo. A voz de quem grava, também montado em um cavalo, diz: “Olha o que você está fazendo... você está atirando no meu cavalo”.

Outras imagens feitas por moradores mostram confusão antes e depois do tiro que matou o animal, chamado de “Famoso”.

A esposa do homem preso, que também estava no local, relatou à reportagem que a abordagem ocorreu por causa do som de um carro. Segundo ela, o volume não estava alto e a policial teria se exaltado. “Meu marido começou a falar com ela que não precisava disso, aí ela foi para cima do cavalo”, disse a mulher, que não quis ser identificada.

Cavalo Famoso foi morto durante uma abordagem policial Crédito: Leitor | A Gazeta

Na manhã desta quinta-feira (28), imagens registraram o corpo de Famoso ainda no local. A Secretaria de Serviços de Cariacica informou, por volta das 9h40, que o animal já havia sido recolhido.

O que diz a Polícia Militar

Em nota, a Polícia Militar informou: "Em alinhamento com seu compromisso com a ética, a legalidade e a transparência, a Polícia Militar do Espírito Santo informa que tem pleno conhecimento do fato relatado e assegura que todas as medidas necessárias serão adotadas para garantir uma apuração rigorosa, imparcial e responsável da conduta da policial militar envolvida".

No boletim de ocorrência, a PM relata que a equipe foi acionada para verificar som alto em Cariacica e encontrou um grupo de pessoas em veículos e a cavalo. Durante a abordagem, uma caminhonete foi parada e a motorista apresentava sinais de embriaguez. Ainda segundo os militares, o homem de 32 anos que estava a cavalo filmava a ação, não respeitou o perímetro de segurança, apresentava sinais de embriaguez e utilizava um pedaço de madeira para intimidar a equipe.

Os policiais afirmam que o homem incitou outras pessoas contra a guarnição e avançou contra uma soldado, mesmo após o uso de spray de pimenta. Nesse momento, um disparo foi efetuado e atingiu o cavalo, que morreu no local.

A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por tentativa de lesão corporal qualificada contra agente de segurança, ameaça, resistência, desobediência e desacato. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), que já colheu depoimentos e imagens para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

