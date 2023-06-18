Planos de saúde para pet chegam a custar R$ 300 no ES; vale a pena?

Ana Paula contratou plano de saúde para seus cachorrinhos Gubby e Ozzy Crédito: Acervo pessoal

Quem tem animal de estimação sabe que mantê-los não é algo barato. É gasto com a alimentação, higiene e até diversão dos bichinhos. Mas se você perguntar aos tutores quais gastos realmente assustam, ele vai responder que são as despesas com a saúde animal.

Para ajudar os tutores preocupados, muitas clínicas e empresas oferecem o plano de saúde para pet que tem valores e suportes que variados. O tutor é quem escolhe a cobertura que vai suprir as necessidades.

Em média, os preços variam de R$ 17 a R$ 300 por mês. Porém, atenção! Assim como os planos para humanos, os serviços para os bichinhos têm tempo de carência (prazo que o beneficiário precisa esperar até poder utilizar os serviços), que pode ser de 30 a 180 dias.

De acordo com pesquisa da Petlove, empresa que oferece serviços médicos, alimentos e acessórios, somente 0,5% dos 85 milhões de cães e gatos que existem no Brasil têm plano de saúde. Em outros países da América e também da Europa, a utilização desses serviços é maior. Nos EUA , a aderência dos convênios é de 2%; na Suécia e Reino Unido, 40% e 25%, respectivamente.

No caso da profissional de marketing, Ana Paula Porto, de 40 anos, o que a levou a contratar um plano foi uma emergência com um de seus dois cachorrinhos que precisou ficar internado por três dias. Após esse período, Ana teve uma surpresa.

“Coisa de três dias deu mais de R$ 3 mil tudo, tanto em tratamento quanto com a internação. Foi aí que eu vi o custo-benefício e passei a achar que valia a pena ter o plano. A clínica que oferece tem uma rede credenciada com atendimento 24 horas. Já tem bastante tempo que eu tenho, mais de cinco anos”, contou.

Já a assistente comercial, Pâmela dos Santos Pinto, 37 anos, apesar de conhecer alguns planos optou não assinar por conta do orçamento anual. Ela já chegou a gastar mais de R$ 3.500 com a internação de um bichinho resgatado por ela.

“Descobri sobre o plano a mais ou menos uns dois anos atrás. Já tive e ainda tenho vontade de assinar, mas como tenho muitos bichinhos (cinco cachorrinhas), o valor fica muito alto. Na época que pesquisei, por exemplo, o total não cabia no meu orçamento”, disse Pâmela.

Pâmela dos Santos Pinto, 37, com sua cachorrinha Kiara Crédito: Acervo pessoal

Vale a pena contratar um plano de saúde para o pet?

Mas vale a pena contratar um plano de saúde para o melhor amigo de quatro patas ou para o futuro pet que está por vir?

De acordo com alguns veterinários, depende. Os tutores precisam levar em consideração alguns fatores, entre eles: as necessidades específicas do cão ou gato (se ele tem ou não problemas de saúde) e até a idade.

“Se você tem um cão, por exemplo, com problema alérgico é bom que você pague um plano de saúde que oferece mais consultas e também exames. Agora se você tem um cão ou gato saudável, que quase não tem problema algum, você pode contratar algo mais barato. A idade também deve ser levada em consideração. Se você tiver um labrador de dez anos e for fazer um plano é provável que ele também saia mais caro”, explicou o veterinário Fadel Chequer que atende alguns planos em Vitória.

Contudo, para tomar essa decisão também é necessário fazer outras avaliações. Analisar os tipos de atendimentos ofertados como o presencial e domiciliar; as especialidades disponíveis; os limites de consultas que podem ser utilizadas por mês ou ano por animal nas clínicas.

Para o economista Ricardo Paixão, antes mesmo de pensar num plano e no orçamento aqueles que ainda vão acolher um pet devem raciocinar se podem ou não arcar com despesas animal. Aqueles que têm um companheiro precisam observar os gastos anuais.

"Antes de adotar ou adquirir um pet você deve olhar se as despesas com ele cabem no seu orçamento, porque tem a ração, banho, pet shop e a saúde. Tudo isso é um gasto que precisa ser verificado de forma racional. E se você já é tutor, antes de contratar um plano de saúde, é preciso avaliar qual é o gasto com o veterinário anualmente. É interessante ficar um tempo sem ter um plano ou avaliar com os amigos quanto eles gastam anualmente com os pets. A partir disso, fazer as continhas e analisar se vale a pena", indicou o economista.

Segundo o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo (CRMV- ES), há sete empresas registradas no Estado que têm planos. Esses negócios licenciados atuam com todo o tipo de assistência para os tutores.

O médico veterinário Marcus Campos Braun alerta sobre os convênios feitos sem saber os procedimentos disponíveis. Ele ressalta que sem examinar corretamente, o barato pode sair caro.

“Muitas pessoas acham que estão economizando, mas, às vezes, não estão. Em algumas clínicas, vi isso acontecer de não autorizarem que façam alguns procedimentos porque pode ficar caro e o plano de saúde não cobre. Geralmente, indico para o tutor guardar dinheiro para emergências em vez de contratar plano”, informou Marcus Campos.

Segundo o economista Ricardo Paixão, a orientação do veterinário Marcos Campos Braun é válida e ele dá duas dicas para quem for fazer uma reserva emergencial para o animal: verifique se tem recursos para isso e se tem disciplina para não realizar "resgates" no dinheiro guardado.

Saiba mais sobre os convênios

Planos de saúde tem preços variados de R$ 17 a R$ 300 com diversos procedimentos Crédito: Banco de imagem

Para entender melhor sobre essa modalidade, a reportagem entrou em contato com três empresas que contém diversos veterinários e clínicas credenciadas no Espírito Santo. São elas: a Petsalut, Petlove e a Bixus, que juntas têm 92 prestadores, entre consultórios, clínicas, laboratórios, especialistas e profissionais.

A empresa Petsalut, que atende mais de 20 clínicas no Estado, contêm quatro planos que variam entre R$ 99,90 a R$ 239,90 por mês. O plano integral cobre de procedimentos ambulatoriais a cirurgias complexas.

Já a Petlove tem mais de 60 prestadores nas cidades de Vitória, Vila Velha e Serra com dois tipos de planos: o 'Tranquilo' (que têm exames laboratoriais simples, complexos e de imagens, funeral e cremação e outros) e o ‘Ideal’ (que contém os mesmos serviços do ‘Tranquilo’ mais outros procedimentos) com valores de R$ 49,90 e R$ 99,90 por mês, respectivamente.

A Bixus também tem quatro planos, entre os Básico e o Vip que são atendidos por 11 veterinários e um convênio. Os preços podem variar entre R$ 59,90 e R$ 170.