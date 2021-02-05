Prefeitura de Piúma vai contratar guarda-vidas para o verão Crédito: Fernando Madeira

Segundo a prefeitura, pela alteração no decreto Nº 2.198/2021, fica liberado o consumo de bebidas alcoólicas enquanto o cliente estiver sendo atendido nos limites dos estabelecimentos comerciais, além dos espaços públicos, como praias, praças e calçadões.

Your browser does not support the audio element. Piúma recua e libera consumo de bebida alcoólica em praias e praças

A liberação, justificou a prefeitura, é em virtude da cidade estar em risco moderado, seguindo todas as medidas necessárias de prevenção ao coronavírus e fiscalização.

As demais medidas seguem em vigor, como o horário de funcionamento de bares, restaurantes, lojas de conveniência e distribuidoras de bebidas alcoólicas, que podem abrir de segunda-feira a sábado, até as 22h, e aos domingos até as 16h — isso se o município não estiver em risco alto de contaminação pela Covid-19.