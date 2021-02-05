Dois dias após proibir o consumo de bebida alcoólica em praias e praças durante o carnaval para o combate a pandemia do novo coronavírus, a prefeitura de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, decidiu liberar. A medida foi pulicada em novo decreto, nesta sexta-feira (05).
Segundo a prefeitura, pela alteração no decreto Nº 2.198/2021, fica liberado o consumo de bebidas alcoólicas enquanto o cliente estiver sendo atendido nos limites dos estabelecimentos comerciais, além dos espaços públicos, como praias, praças e calçadões.
Piúma recua e libera consumo de bebida alcoólica em praias e praças
A liberação, justificou a prefeitura, é em virtude da cidade estar em risco moderado, seguindo todas as medidas necessárias de prevenção ao coronavírus e fiscalização.
As demais medidas seguem em vigor, como o horário de funcionamento de bares, restaurantes, lojas de conveniência e distribuidoras de bebidas alcoólicas, que podem abrir de segunda-feira a sábado, até as 22h, e aos domingos até as 16h — isso se o município não estiver em risco alto de contaminação pela Covid-19.
Permanecem proibidos o uso de sons automotivos ou portáteis nas vias públicas e a realização de eventos carnavalescos, artísticos, incluindo marchinhas, matinês, desfiles e música ao vivo que gerem aglomerações do dia 12 a 17 de fevereiro. A fiscalização será realizada por equipes da Defesa Civil, Ambiental e de Fiscalização Sanitária.