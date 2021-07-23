Piloto ferido em queda de avião em Guarapari recebe alta

Um dos pilotos envolvidos na queda de um avião bimotor em Guarapari teve alta médica. Juan Pablo Colera, de 31 anos, estava internado em um hospital particular da Grande Vitória desde o dia do acidente, 4 de julho. A informação foi confirmada por um dos responsáveis pela escola de aviação que é dona do avião.
A aeronave que ele e outro homem estavam caiu na região do Lameirão depois que um dos motores teve pane. A outra vítima, de 71 anos, permanece internada. Por telefone, a QNE Escola de Aviação disse que a aeronave estava com as manutenções em dia.
A reportagem procurou a Aeronáutica, responsável pelas investigações do acidente, mas não teve retorno até a manhã desta sexta-feira (23).