"8º Mandamento"

PF faz operação contra fake news eleitoral no Norte do ES

Policiais cumpriram mandado de busca e apreensão contra suspeitos de disseminar conteúdos falsos durante as eleições em São Mateus

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 10:18 - Atualizado há 7 minutos

Para combater a disseminação de fake news eleitorais, a Polícia Federal (PF) realizou, nesta quarta-feira (24), a operação "8º Mandamento" em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Os policiais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento na produção e divulgação de conteúdos falsos que visavam influenciar o processo eleitoral de 2024.

Conforme informações da PF, os crimes apurados estão previstos nos artigos 323 e 325 do Código Eleitoral, que punem a conduta de divulgação, por redes sociais, durante o período eleitoral, de fatos inverídicos capazes de influenciar a escolha do eleitor e a difamação eleitoral, respectivamente. As penas somadas podem passar de 2 anos.

Durante a ação, realizada nas casas e no escritório da empresa dos suspeitos, os policiais recolheram celulares e notebook que serão analisados em busca de evidências dos crimes. Os investigados não foram candidatos na disputa passada.

A operação, ainda segundo a PF, visa garantir a integridade do processo democrático e coibir práticas que possam prejudicar a lisura das eleições. O nome escolhido faz alusão a um dos 10 mandamentos presentes na Bíblia que adverte contra o ato de prestar falso testemunho contra o próximo.

Em nota, a Polícia Federal informa que reafirma seu compromisso com a investigação e repressão de crimes que atentam contra a democracia e a liberdade de informação.

Atualização 24/09/2025 - 11:05hrs Após a publicação da reportagem, a Polícia Federal esclareceu o período eleitoral a que se refere a operação e outros detalhes da ação. O texto foi atualizado.

