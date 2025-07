A partir desta terça (1º)

PF assume fiscalização e registro de CACs; saiba o que muda

Com a Polícia Federal responsável pelo controle das armas de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, surgem novas regras

Publicado em 1 de julho de 2025 às 19:37

Armas e munição: controle de registro fica sob responsabilidade da Polícia Federal Crédito: Freepik

O Sinarm, plataforma da Polícia Federal que estava responsável por 3 milhões de armas, herda do Sigma, sistema de gerenciamento do Exército, a fiscalização de mais de 970 mil CACs e 1,5 milhão de armas. >

Para a PF dar conta do aumento da demanda, o Ministério da Justiça e Segurança Pública destinou R$ 20 milhões à instituição, que investiu na aquisição de equipamentos, contratação e treinamento de pessoal. Também há concurso em andamento. A Polícia Federal vai operar com Delegacias de Controle de Armas nas capitais de todos os Estados e no Distrito Federal e em mais 96 núcleos no interior do país, segundo afirmou o diretor-geral Andrei Rodrigues, em entrevista para a CBN.>

Entre as atribuições que passam à PF estão:>

>

Registro de pessoas físicas e jurídicas para o exercício das atividades de colecionamento, tiro desportivo e caça excepcional;

Autorização para compra e transferência de armas;



Fiscalização das atividades exercidas por CACs;



Concessão de guias de tráfego;



Fiscalização e controle do comércio varejista para pessoa física.

>

Para a realização desses serviços, a Polícia Federal definiu datas específicas para os Estados. Confira:>

Guia de Tráfego>

A partir de 1º de julho estará disponível o serviço de emissão em todas as unidades da PF.>

Certificado de registro>

Estarão disponíveis os serviços de concessão de Certificado de Registro - CR, apostilamento de endereço, apostilamento de documento, apostilamento de atividade e revalidação de CR nas seguintes datas:>

A partir de 16 de julho , no Acre, Sergipe, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima;

, no Acre, Sergipe, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima; A partir de 1º de agosto , em Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo , Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins;

, em Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, , Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins; A partir de 18 de agosto, em São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. >

Cancelamento e registro>

Estarão disponíveis os serviços de cancelamento de registro, aquisição e registro de arma de fogo a partir de: >

1º de agosto , no Acre, Sergipe, Piauí, Rio Grande do Norte e em Roraima;

, no Acre, Sergipe, Piauí, Rio Grande do Norte e em Roraima; 18 de agosto , em Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo , Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins;

, em Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, , Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins; 29 de agosto, em São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. >

Renovação>

Estará disponível o serviço de renovação de Certificado de Registro de Arma de Fogo (Craf) nas seguintes datas: >

18 de agosto , no Acre, Sergipe, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo , Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins;

, no Acre, Sergipe, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, , Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins; 29 de agosto, em São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. >

Transferência>

Serviços de gerenciamento de nível de atirador, transferência de propriedade de armas de fogo e gestão de recursos de processo podem ser acessados a partir de: >

18 de agosto , no Acre, Sergipe, Piauí, Rio Grande do Norte e em Roraima;

, no Acre, Sergipe, Piauí, Rio Grande do Norte e em Roraima; 29 de agosto, em Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia, Tocantins, São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. >

Redução de prazo

Andrei Rodrigues destaca que, além de os CACs agora precisarem buscar a PF para os procedimentos relacionados as suas armas, a grande mudança decorrente da transferência do controle de armamento para a instituição é a redução do prazo das guias de tráfego. O documento necessário para colecionadores, atiradores e caçadores transportarem suas armas terá a validade reduzida de um ano para seis meses. >

O diretor-geral diz, ainda, que a tendência é de redução gradual desse prazo, que pode chegar até o ponto, num médio prazo, de uma guia só poder ser concedida por evento, como uma ida ao clube de tiro.>

Ao assumir o controle, a PF também deve intensificar a fiscalização. Andrei Rodrigues observa que, por se tratar de uma polícia judiciária, ou seja, que investiga, a base de dados disponível poderá ser usada para cruzar informações dos CACs, que tiveram um aumento exponencial com a flexibilização de regras no governo de Jair Bolsonaro (PL) e com casos de desvio de utilização. As normas voltaram a ser endurecidas na gestão de Lula (PT), com a publicação do decreto 11.615/2023, regulamentando o Estatuto do Desarmamento. >

