Personalidades negras do ES para conhecer e valorizar

01

Astrogilda Ribeiro

Conhecida como Rainha do Congo Capixaba, foi considerada uma das figuras mais importantes desse movimento cultural no Espírito Santo. Além de mestra e rainha da banda de congo de Vila do Riacho, em Aracruz, Astrogilda também foi detentora de outros conhecimentos tradicionais, como os de parteira e guia espiritual. Em reconhecimento pela sua trajetória em defesa da manutenção da cultura popular no Estado, Astrogilda recebeu, da Secretaria da Cultura, em 2009, o prêmio "Mestre Armojo do Folclore Capixaba".

02

Gustavo Forde

Doutor em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), é pró-reitor de Assuntos Estudantis e Cidadania da instituição. Pesquisador do Núcleo Capixaba de Pesquisa em História da Educação e do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da universidade, é também autor do livro “Vozes Negras na história da educação: racismo, educação e movimento negro no Espírito Santo”.

03

Carmélia Maria de Souza

Cronista e escritora nascida em Fazenda Rodeio, Rio Novo do Sul, escreveu para diversas publicações no Espírito Santo, entre as quais O Diário, Jornal da Cidade, A Tribuna e A Gazeta, nas décadas de 1960 e 1970. Também trabalhou no Museu de Arte Histórica de Vitória e Museu Solar Monjardim. Escreveu o livro Vento Sul, publicado postumamente, em 2002, pela Ufes. Dada a sua importância, dá nome a um centro cultural na região de Santo Antônio, em Vitória.

04

Markus Konká

Ator, nascido no Rio de Janeiro, é preparador cênico com especialização em expressão corporal e preparador de elenco para cinema. No Espírito Santo, também desenvolveu trabalhos como coreógrafo para escolas de samba. Um dos mais expressivos artistas atuantes no Espírito Santo, Konká possui um percurso artístico que transita pelo teatro, cinema e dança. Em sua filmografia, títulos como “Eu te amo”, de 1981, e “A Noite do Chupacabras”, de 2011.

05

Maria Laurinda Adão

Mestra de caxambu, parteira, líder comunitária, ativista, mãe e avó, é uma representante da força e da identidade da cultura negra no Brasil e no Espírito Santo. Bisneta de escravizados, ela nasceu na comunidade quilombola de Monte Alegre, distrito de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, em 1943. Há mais de 50 anos está à frente de um dos mais tradicionais grupos do Espírito Santo — o Caxambu Santa Cruz, que possui o título de “Patrimônio Cultural do Brasil”. A importante trajetória de vida foi registrada no documentário “Todas as faces de Maria”, em 2011.

06

Zacimba Gaba

Era princesa de Cabinda, em Angola, na África, quando foi obrigada a vir para o Brasil, assim como outros negros, e escravizada. O senhor da fazenda em que fazia trabalhos forçados foi envenenado, e ela deu a ordem para os escravizados invadirem o local. Depois, fugiram juntos e Zacimba criou o seu próprio quilombo, no Norte do Espírito Santo, na região onde hoje está situado o distrito de Itaúnas, em Conceição da Barra.

07

Chico Prego

Era escravizado, foi um dos líderes da revolução de Queimado, na Serra — uma das maiores do Estado —, e acabou morto por enforcamento, em janeiro de 1850. Em março do ano anterior, ele e outros escravizados se revoltaram porque o frei italiano Gregório José Maria de Bene havia dito que, após a construção da igreja de São José, todos seriam alforriados (libertos), mas o religioso não cumpriu a promessa. Os rebelados foram presos e julgados; Chico Prego foi condenado à morte. Hoje, ele dá nome à lei de incentivo cultural do município.

08

Castiel Vitorino Brasileiro

Mestra em Psicologia Clínica, artista visual e escritora. A prática artística e acadêmica de Castiel, que nasceu na Fonte Grande, em Vitória, resgata a força vital da cultura Bantu, que está na raiz da identidade do Brasil com legados na língua, na culinária e em expressões artísticas como o samba e a congada. Com exposições individuais e coletivas na sua trajetória, em 2022 apresentou um de seus trabalhos em Nova York, Estados Unidos.

09

Afronta MC