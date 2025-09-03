Regras mais rígidas

Perfis abertos em redes sociais entram na lista de exigências para solicitar visto dos EUA

Fim da isenção de entrevistas por idade e taxa extra que eleva os custos do processo para até $ 2,5 mil também fazem parte das mudanças no processo

Pedro Paulo Rocha Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 16:08

Para tirar o visto para os Estados Unidos, agora é preciso deixar público os perfis em redes sociais Crédito: Pixabay

Retirar um visto para os Estados Unidos ficou mais burocrático a partir desta última terça-feira (2). Agora, candidatos de determinadas categorias, como estudantes (F), intercambistas (J) e acadêmicos (M), devem manter seus respectivos perfis em redes sociais abertos e visíveis durante todo o período de análise, permitindo que os oficiais verifiquem o conteúdo publicado online.

Além disso, todos os solicitantes, inclusive crianças e idosos, antes isentos, precisam comparecer ao consulado para entrevista presencial.

“A principal alteração já em vigor é o fim da isenção de entrevista por idade. Antes, solicitantes com menos de 14 anos ou mais de 79 anos estavam dispensados da entrevista presencial, podendo apenas entregar a documentação no Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV). A partir dessa semana essa isenção foi revogada: todos os solicitantes, inclusive crianças e idosos, precisam agora comparecer ao consulado para a entrevista”, explica João Zorzal, assessor de viagens internacionais, em entrevista para a rádio CBN Vitória.

Consulados de olho

Segundo Zorzal, os perfis nas redes sociais dos solicitantes passaram a ter peso na análise dos consulados. “Outro ponto relevante a ser considerado por solicitantes de visto é o aumento do controle consular sobre as redes sociais. Embora a exigência de informar os perfis nas plataformas digitais já exista há alguns anos, o Departamento de Estado dos EUA implementou novos procedimentos internos de verificação de segurança, especialmente para candidatos a vistos de estudante e intercâmbio.”

Ele acrescenta que a obrigatoriedade é clara: “A partir de agora, passou a ser obrigatório que solicitantes de vistos da categoria F, J ou M deixem seus perfis de redes sociais visíveis e públicos durante o período de análise. Essa medida tem o objetivo de facilitar o trabalho dos oficiais consulares, permitindo que eles verifiquem coerência entre as informações prestadas no processo e o conteúdo compartilhado pelo solicitante.”

Por cautela, o assessor recomenda a todos os solicitantes que mantenham os perfis públicos até a conclusão do processo. “O conteúdo compartilhado nas redes pode influenciar de forma significativa na percepção do oficial sobre a credibilidade das informações apresentadas, o que torna essencial manter coerência, descrição e responsabilidade nas publicações.

Documentação e entrevista

Embora haja uma extensa lista de documentos que podem ser apresentados, o foco do consulado continua sendo a entrevista. “A documentação varia muito de acordo com o perfil do solicitante, nem tudo é avaliado pelo oficial consular que na maioria das vezes está mais interessado nas respostas dadas na entrevista do que na documentação”, explica Zorzal.

Entre os documentos obrigatórios estão: passaporte válido por pelo menos seis meses, confirmação do formulário DS-160 e do agendamento consular. Itens complementares incluem comprovantes de viagens anteriores, ocupação, renda, vínculos familiares e propriedade de bens. No entanto, passagens aéreas e reservas de hotel não são consideradas na análise.

Para menores de 7 anos, é obrigatória a apresentação de uma foto recente no formato 5x5 impressa em papel fotográfico. Para maiores de 7 anos, a fotografia será coletada no próprio atendimento do CASV.

Mais caro

Com a implementação dessa cobrança, o valor total do processo poderá passar dos atuais US$ 185 para US$ 435, o que equivale a aproximadamente R$ 2.500. Para João Zorzal, as mudanças reforçam a necessidade de planejamento por parte dos viajantes. O assessor destaca que, diante de entrevistas obrigatórias, maior atenção às redes sociais e custos mais altos, os solicitantes devem se preparar com antecedência. “É um cenário que exige organização, clareza nas informações e responsabilidade, tanto na documentação quanto na postura online”, conclui.

*Este conteúdo é uma produção do 28º Curso de Residência em Jornalismo. A matéria teve orientação e edição de Adalberto Cordeiro, produtor e editor da rádio CBN Vitória e Murilo Cuzzuol, editor de A Gazeta.

