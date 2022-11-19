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Enem 2022

Perdi o primeiro dia de Enem, ainda posso fazer a segunda prova?

Professores explicam que cada candidato deve avaliar o motivo da falta, mas que, no geral, vale a pena fazer a prova como teste
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 

19 nov 2022 às 08:53

Publicado em 19 de Novembro de 2022 às 08:53

Alunos em dia de prova do Enem
Alunos em dia de prova do Enem Crédito: Valter Campanato / Agência Brasil
Mais de 18 mil candidatos do Espírito Santo não compareceram para a realização do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, no último domingo (13). Os motivos podem ter sido dos mais diversos: desistência, dificuldade de chegar ao local de prova a tempo, trabalho, acidente de trânsito, questões de saúde, problema com algum documento.
Mas, afinal, quem faltou no primeiro dia pode participar do segundo dia da prova, com questões de Matemática e Ciências da Natureza, neste domingo (20)? Professores explicam que sim, mas que o candidato deve ir sem a expectativa de aprovação.

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"O candidato quando perde o primeiro dia de prova tem a autorização para fazer o segundo. Mas é ir tendo a consciência de que vai servir mais como uma experiência para entender o momento da prova, treinar tempo de questão. Sobretudo, diante das áreas que são exigidas no segundo dia de prova. Não pode ir achando que vai ser aprovado; é ir sem expectativa", explica Marina Monteiro, professora de Literatura do Madan, curso preparatório para vestibular.
Rodrigo Zigoto, diretor pedagógico e professor de matemática do Madan, ainda complementa que, quem faltou ao primeiro dia, mas comparecer ao segundo final de semana de prova, também pode se inscrever nos programas do Ministério da Educação (MEC), como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o Programa Universidade para Todos (Prouni). As chances de aprovação, segundo o professor, são extremamente baixas, já que as notas de Ciências Humanas, Linguagens e Redação estarão zeradas.
"O Enem não é uma avaliação só de conteúdo, de conhecimento. É também de estratégia de prova, de lidar com o tempo, com o ambiente que é diferente. Como uma experiência, sem expectativa de aprovação, vale a pena."
Marina Monteiro - Professora de Literatura do Madan
Os professores ainda destacam que é importante analisar a questão emocional para o segundo dia de prova. "Talvez o aluno esteja mal no domingo por ter perdido o primeiro dia. Nesse caso, é melhor nem fazer a prova e esperar o próximo ano, para não criar expectativa", disse Rodrigo.

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SOLICITAÇÃO DE REAPLICAÇÃO

Os professores também lembram que é importante que os candidatos analisem o porquê do não comparecimento. Em alguns casos específicos, o motivo da falta é justificativa para solicitar a reaplicação e realizar o exame nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023. "Também vai depender do motivo pelo qual ele não foi no primeiro dia. É resguardado o direito ao candidato de pedir a reaplicação da prova, dependendo da falta", disse Marina.
Segundo o edital do Enem, podem solicitar a reaplicação os candidatos que não conseguiram realizar a prova por problemas logísticos e os que contraíram doenças infecciosas, como Covid-19, na semana do exame. O pedido pode ser feito tanto para os dois dias quanto para um só, mediante a justificativa.
*Aluna do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão da editora Gisele Arantes.

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