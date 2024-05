Paralisação no Transcol

Pega de surpresa, população lota terminais e pontos na Grande Vitória

Paralisação de rodoviários de duas empresas do Transcol comprometeu circulação de ônibus dos municípios de Viana e Cariacica na manhã desta quinta-feira (9)

A paralisação de rodoviários de duas empresas do Sistema Transcol pegou a população de surpresa na manhã desta quinta-feira (9). A manifestação comprometeu a circulação de ônibus dos municípios de Viana e Cariacica, além de alguns veículos que passam por Vitória e Serra. Por volta das 7h50, os ônibus tiveram a sua circulação liberada .

“Está faltando um pouco de logística do pessoal, eles só estão liberando ônibus sentido Serra. Para Vila Velha e Vitória não está saindo ônibus, eles não têm. Já são duas horas que eu estou aqui, tive que vir andando para o terminal” afirmou um dos passageiros à reportagem.

Gilson Felicidade dos Santos • Usuário do Transcol

No total, 340 veículos ficaram sem sair das garagens durante a paralisação, sendo 240 da Nova Transportes e 100 da Santa Zita. O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) estima que mais de mil trabalhadores ficaram parados.