Passagem de ônibus do Transcol sobe para R$ 4,50 na Grande Vitória

Sistema Transcol terá ônibus com novas cores Crédito: Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)

A tarifa dos ônibus do Sistema Transcol vai ficar mais cara a partir do próximo domingo (8). O reajuste de 7,14% foi anunciado na manhã desta sexta-feira (6) pelo governo do Espírito Santo após uma reunião no Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES).

O valor da passagem de segunda a sábado sai de R$ 4,20 para R$ 4,50. Já a tarifa com desconto aos domingos passa de R$ 3,65 para R$ 3,90, enquanto a do Bike GV (ônibus que transporta passageiros e bicicletas) vai de R$ 2,10 para R$ 2,25. Veja como ficam as tarifas com o reajuste:

Passagem de segunda a sábado: R$ 4,50

R$ 4,50 Passagem aos domingos: R$ 3,90

R$ 3,90 Bike GV: R$ 2,25

O governo capixaba salienta que o realinhamento de preços é necessário para cumprir o contrato de concessão do sistema, assinado em 2014 e que prevê reajustes anuais no mês de janeiro.

"O reajuste faz parte do contrato, é uma fórmula paramétrica que não é um reequilíbrio, é um reajuste contratual e para manter, na verdade, o Transcol operando. Nós tivemos muita pressão ao longo de 2022, principalmente do diesel, que ainda está 27% mais caro do que quando foi calculada a tarifa em dezembro de 2021 e janeiro de 2022. O diesel corresponde a 25% do custo do sistema", explicou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, após o fim da reunião nesta sexta-feira (6).

"Nós também tivemos um acordo coletivo com a categoria de motoristas e cobradores, de 10% de aumento. A gente tem também aumentos na questão dos ônibus, em que o preço subiu muito o custo de renovação dos veículos. Precisamos manter o investimento, trazer mais ônibus com ar-condicionado, melhorar, aumentar a quantidade de linhas, a quilometragem rodada".

Damasceno, explicou ainda que o governo estadual terá uma participação maior no subsídio dado aos passageiros. "Nós estamos aumentando para R$ 1,90 por passageiro e estamos deixando a tarifa em R$ 4,50. O governo está participando hoje mais do Transcol do que participou na tarifa de 2022, porque entende que precisa manter os investimentos, mas também segurar a tarifa para o usuário", finalizou.

Entenda o reajuste

No contrato de concessão do Transcol está definido que os reajustes da tarifa são anuais e obedecem a uma fórmula de cálculo da fórmula paramétrica, que considera custos como mão de obra, combustível e veículos.

A fórmula é constituída de um conjunto de índices de variações de preços dos principais insumos utilizados na produção e prestação dos serviços do Transcol, distribuídos da seguinte forma:

20% da variação do preço do litro de óleo diesel;

16% da variação dos veículos;



54% da variação dos salários de motoristas e cobradores;



10% da variação do IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna) calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

