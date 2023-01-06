Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
A partir de domingo (8)

Passagem de ônibus do Transcol sobe para R$ 4,50 na Grande Vitória

Anunciado na manhã desta sexta-feira (6), reajuste começa a valer no domingo (8); aos domingos, a passagem com desconto passa para R$ 3,90, e a tarifa do Bike GV sobe para R$ 2,25
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 jan 2023 às 11:13

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 11:13

Sistema Transcol terá ônibus com novas cores
Sistema Transcol terá ônibus com novas cores Crédito: Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)
A tarifa dos ônibus do Sistema Transcol vai ficar mais cara a partir do próximo domingo (8). O reajuste de 7,14% foi anunciado na manhã desta sexta-feira (6) pelo governo do Espírito Santo após uma reunião no Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES).
O valor da passagem de segunda a sábado sai de R$ 4,20 para R$ 4,50. Já a tarifa com desconto aos domingos passa de R$ 3,65 para R$ 3,90, enquanto a do Bike GV (ônibus que transporta passageiros e bicicletas) vai de R$ 2,10 para R$ 2,25.  Veja como ficam as tarifas com o reajuste:
  • Passagem de segunda a sábado: R$ 4,50
  • Passagem aos domingos: R$ 3,90
  • Bike GV: R$ 2,25
O governo capixaba salienta que o realinhamento de preços é necessário para cumprir o contrato de concessão do sistema, assinado em 2014 e que prevê reajustes anuais no mês de janeiro.
"O reajuste faz parte do contrato, é uma fórmula paramétrica que não é um reequilíbrio, é um reajuste contratual e para manter, na verdade, o Transcol operando. Nós tivemos muita pressão ao longo de 2022, principalmente do diesel, que ainda está 27% mais caro do que quando foi calculada a tarifa em dezembro de 2021 e janeiro de 2022. O diesel corresponde a 25% do custo do sistema", explicou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, após o fim da reunião nesta sexta-feira (6). 
"Nós também tivemos um acordo coletivo com a categoria de motoristas e cobradores, de 10% de aumento. A gente tem também aumentos na questão dos ônibus, em que o preço subiu muito o custo de renovação dos veículos. Precisamos manter o investimento, trazer mais ônibus com ar-condicionado, melhorar, aumentar a quantidade de linhas, a quilometragem rodada". 
Damasceno, explicou ainda que o governo estadual terá uma participação maior no subsídio dado aos passageiros. "Nós estamos aumentando para R$ 1,90 por passageiro e estamos deixando a tarifa em R$ 4,50. O governo está participando hoje mais do Transcol do que participou na tarifa de 2022, porque entende que precisa manter os investimentos, mas também segurar a tarifa para o usuário", finalizou. 

Entenda o reajuste 

No contrato de concessão do Transcol está definido que os reajustes da tarifa são anuais e obedecem a uma fórmula de cálculo da fórmula paramétrica, que considera custos como mão de obra, combustível e veículos.
A fórmula é constituída de um conjunto de índices de variações de preços dos principais insumos utilizados na produção e prestação dos serviços do Transcol, distribuídos da seguinte forma:
  • 20% da variação do preço do litro de óleo diesel;
  • 16% da variação dos veículos;
  • 54% da variação dos salários de motoristas e cobradores;
  • 10% da variação do IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna) calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
A soma das variações desse conjunto de índices de preços, ponderado pelo peso de cada tipo de insumo, resulta no índice de variação do valor da tarifa parcialmente paga pelos usuários e parcialmente paga por meio de subsídios do governo do Estado.

Veja Também

Transcol verde: ES testa ônibus elétrico e quer usinas solares em terminais

Passagem de ônibus do Transcol já pode ser paga com QR Code; veja como

EDP fará cadastro para desconto na conta de luz em terminais do Transcol

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Sistema Transcol Semobi
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados