Passageiro que sofreu acidente em ônibus do Transcol receberá R$ 6 mil

Ônibus, saindo da garagem da Viação Satélite, em Cariacica. A empresa deverá indenizar um mecânico por acidente Crédito: Kaique Dias

A Justiça determinou que um mecânico seja indenizado em R$ 6 mil reais, por danos morais, devido a um acidente na Rodovia do Contorno – trecho da BR 101, em Porto de Cariacica, em Cariacica. O homem estava em um ônibus da Viação Satélite – que atua no Sistema Transcol – que colidiu com um caminhão, e ficou ferido. A sentença foi proferida no dia 31 de agosto deste ano e divulgada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) na última quarta-feira (27). O processo ainda cabe recurso.

O acidente aconteceu em 19 de dezembro de 2022, por volta de 8h30. O ônibus estava seguindo da Serra para Cariacica quando, ao tentar realizar uma manobra de retorno, ficou atravessado na pista. Um caminhão não conseguiu frear a tempo e bateu no meio do coletivo. Não houve mortes, mas várias pessoas ficaram feridas – inclusive passageiros do ônibus, entre eles, o mecânico. Segundo informações de boletim de ocorrência, a perícia determinou que a colisão foi causada pelo ônibus.

No processo, o mecânico afirmou ter sofrido lesões na cabeça, braço e pernas; além de problemas financeiros — por ficar três semanas sem trabalhar; e psicológicos — comprovados por um documento médico anexado ao processo que diz que o homem “evoluiu com estresse pós-traumático, com ansiedade, com taquicardia”. O documento não foi contestado pela empresa de transporte público".

Já a Viação Satélite alegou que o passageiro não tinha direito a danos morais e disse que prestou toda a assistência necessária, mas não provou isso no processo, conforme a sentença.

O 1º Juizado Especial Cível da Serra, responsável pelo caso, entendeu que ficou comprovado o dano moral, uma vez que as empresas de transporte público têm obrigação de transportar seus passageiros, a seus locais de destino, sem nenhum ferimento.

Após a publicação dessa reportagem, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) enviou nota dizendo que "o jurídico da empresa responsável pelo coletivo informa que não vai recorrer da decisão".

CARNA NIGRO é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição da editora WANESSA SCARDUA