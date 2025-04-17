Parte de frigorífico desativado há cerca de 30 anos desaba em Cariacica

Parte do antigo frigorífico, em Cariacica, desabou na manhã desta quinta Crédito: Leitor A Gazeta

Parte da estrutura de um frigorífico desativado em Cariacica desabou nesta quinta-feira (17). O imóvel, localizado entre as ruas Barão de Itapemirim e Amazonas, no bairro Mucuri, está desativado há cerca de 30 anos. Segundo relatos de vizinhos, a laje da edificação já apresentavam severo desgaste desde o início do mês e, agora, colapsou completamente.

Duas residências são vizinhas à estrutura. Em uma delas reside uma idosa de 70 anos. Nenhuma das casas foi atingida. Morador da região e presidente da Associação de Moradores de Mucuri, Marcelo Blunck relatou que a comunidade reclama do problema há anos. “Toda vez que chove, cai um pedaço. Agora, em razão das chuvas, caiu mais uma parte dessa estrutura grande que era o antigo frigorífico", disse.

Segundo Blunck, o espaço atualmente é frequentado por usuários de drogas e pessoas em situação de rua, que não permanecem no local. “Ontem (16) à noite, alguns moradores escutaram barulhos vindos da estrutura. E hoje (17), já de madrugada, caiu mais um pedaço,” contou.

Procurada pela reportagem, a Defesa Civil Municipal afirmou, em nota, que "o imóvel estava sendo demolido de forma irregular pelo proprietário, sem autorização do município, sem acompanhamento técnico e em desacordo com as normas de engenharia. A ação comprometeu a estrutura da edificação, afetando as ferragens e provocando o desabamento, que atingiu parte da via pública. Não houve feridos e as equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Serviços (Semserv) estão no local realizando a limpeza e o isolamento da área para garantir a segurança dos moradores".

A Defesa Civil de Cariacica reforçou ainda que esse tipo de intervenção precisa ser realizada de forma correta, com autorização do município, seguindo os critérios técnicos de engenharia e com o devido acompanhamento profissional. "No entanto, o proprietário vinha executando a demolição de maneira irregular ao longo do tempo, o que representa risco para a via pública, os moradores do entorno e para ele próprio".

A Prefeitura de Cariacica disse ainda que a administração municipal já havia notificado o proprietário, por meio de ações fiscais da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente, para que realizasse a demolição adequada do imóvel, por se tratar de uma área particular. O responsável já recebeu diversas notificações, e há processos em andamento cobrando a regularização da demolição.