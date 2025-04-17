ES recebe 2 alertas de chuvas intensas; veja se sua cidade está na lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo, nesta quinta-feira (17). Um é laranja, de maior intensidade, que atinge mais a parte Norte e Noroeste capixaba. O outro, classificado como amarelo (o mais brando na escala de perigo) cobre boa parte da região Central do Estado.
Ambos alertas foram emitidos nesta quinta-feira (17) e vão até as 10h de sexta-feira (18). O aviso laranja cobre 18 cidades capixabas. Nesses locais, pode chover até 100 mm por dia, com ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, de queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira a lista de municípios que receberam o aviso:
- Água Doce do Norte
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Jaguaré
- Linhares
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
O segundo alerta
O segundo alerta atinge mais cidades: são 65 ao todo. Nelas, pode chover até 50 mm por dia com ventos de 40 a 60 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo. Veja a lista de municípios:
- Afonso Cláudio
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivácqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Piúma
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória