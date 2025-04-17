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Clima

ES recebe 2 alertas de chuvas intensas; veja se sua cidade está na lista

Boa parte do Estado está sob risco desta quinta-feira (17) até a manhã de sexta-feira (18); também há previsão de ventos fortes

Publicado em 17 de Abril de 2025 às 10:57

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

17 abr 2025 às 10:57
Alertas amarelo e laranja foram emitidos na manhã desta quinta-feira (17)
Alertas amarelo e laranja foram emitidos na manhã desta quinta-feira (17) Crédito: Inmet
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo, nesta quinta-feira (17). Um é laranja, de maior intensidade, que atinge mais a parte Norte e Noroeste capixaba. O outro, classificado como amarelo (o mais brando na escala de perigo) cobre boa parte da região Central do Estado.
Ambos alertas foram emitidos nesta quinta-feira (17) e vão até as 10h de sexta-feira (18). O aviso laranja cobre 18 cidades capixabas. Nesses locais, pode chover até 100 mm por dia, com ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, de queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira a lista de municípios que receberam o aviso:
  1. Água Doce do Norte
  2. Barra de São Francisco
  3. Boa Esperança
  4. Conceição da Barra
  5. Ecoporanga
  6. Jaguaré
  7. Linhares
  8. Montanha
  9. Mucurici
  10. Nova Venécia
  11. Pedro Canário
  12. Pinheiros
  13. Ponto Belo
  14. São Gabriel da Palha
  15. São Mateus
  16. Sooretama
  17. Vila Pavão
  18. Vila Valério

O segundo alerta

O segundo alerta atinge mais cidades: são 65 ao todo. Nelas, pode chover até 50 mm por dia com ventos de 40 a 60 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo. Veja a lista de municípios:
  1. Afonso Cláudio 
  2. Águia Branca 
  3. Alegre 
  4. Alfredo Chaves 
  5. Alto Rio Novo
  6. Anchieta 
  7. Apiacá 
  8. Aracruz 
  9. Atílio Vivácqua 
  10. Baixo Guandu 
  11. Barra de São Francisco
  12. Brejetuba 
  13. Cachoeiro de Itapemirim 
  14. Cariacica
  15. Castelo 
  16. Colatina 
  17. Conceição do Castelo 
  18. Divino de São Lourenço 
  19. Domingos Martins 
  20. Dores do Rio Preto 
  21. Fundão 
  22. Governador Lindenberg 
  23. Guaçuí 
  24. Guarapari
  25. Ibatiba 
  26. Ibiraçu 
  27. Ibitirama 
  28. Iconha
  29. Irupi 
  30. Itaguaçu 
  31. Itapemirim 
  32. Itarana 
  33. Iúna 
  34. Jaguaré 
  35. Jerônimo Monteiro 
  36. João Neiva 
  37. Laranja da Terra 
  38. Linhares 
  39. Mantenópolis 
  40. Marechal Floriano 
  41. Marilândia 
  42. Mimoso do Sul 
  43. Muniz Freire 
  44. Muqui 
  45. Nova Venécia 
  46. Pancas 
  47. Piúma 
  48. Rio Bananal 
  49. Rio Novo do Sul 
  50. Santa Leopoldina 
  51. Santa Maria de Jetibá 
  52. Santa Teresa
  53. São Domingos do Norte 
  54. São Gabriel da Palha 
  55. São José do Calçado 
  56. São Mateus 
  57. São Roque do Canaã 
  58. Serra 
  59. Sooretama 
  60. Vargem Alta
  61. Venda Nova do Imigrante 
  62. Viana 
  63. Vila Valério 
  64. Vila Velha 
  65. Vitória 

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