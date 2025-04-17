ES recebe 2 alertas de chuvas intensas; veja se sua cidade está na lista

Ambos alertas foram emitidos nesta quinta-feira (17) e vão até as 10h de sexta-feira (18). O aviso laranja cobre 18 cidades capixabas. Nesses locais, pode chover até 100 mm por dia, com ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, de queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira a lista de municípios que receberam o aviso: