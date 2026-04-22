Intestino preso e varizes: qual a relação e como aliviar os sintomas

O intestino também tem papel importante no surgimento de varizes Crédito: Imagem: Rabizo Anatolii | Shutterstock

Predisposição genética, sedentarismo e hábitos posturais estão entre as causas mais comuns das varizes — um problema que pode afetar cerca de 30% da população, segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV). O que muita gente não imagina é que o intestino também pode ter um papel importante nesse quadro, como explica a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da SBACV.

“A prisão de ventre é um dos vilões para o aparecimento das varizes. A razão é que o esforço para evacuar que eleva a pressão intra-abdominal é transmitido para baixo, para as veias das extremidades inferiores. Esse tipo de pressão pode danificar as válvulas em nossas veias, o que normalmente ajudaria a desviar o sangue para cima, para o coração. À medida que todo o sistema fica bloqueado, a pressão e a inflamação aumentam, e as veias superficiais começam a dilatar-se e a formar nós. O resultado são veias varicosas”. A médica explica que “não é incomum que pacientes com varizes também sofram de problemas como hemorroidas”.

O papel das fibras no funcionamento intestinal

O consumo regular de fibras alimentares , segundo Dra. Aline Lamaita, é uma das maneiras de melhorar o funcionamento intestinal. “Essenciais para o bom funcionamento do organismo, as fibras fornecem nutrientes e são aliadas na manutenção de uma dieta saudável. Além disso, elas estão relacionadas à boa circulação de sangue de uma maneira geral”, explica a especialista.

O estudo “Epidemiological, life style, and occupational factors associated with lower limb varicose veins: a case control study”, publicado no Journal of the Egyptian Public Health Association , observou que pessoas que raramente comiam alimentos ricos em fibras tinham quatro vezes mais chances de ter veias varicosas. “Esse mesmo estudo mostrou que o aumento de risco é similar ao de que quem vai pouco ao banheiro – essas pessoas tiveram três vezes mais chance de ter veias varicosas”, diz a médica.

Segundo a cirurgiã vascular, a obstipação, por dificultar o retorno venoso, também piora o inchaço, a dor nas pernas, a inflamação e doenças como o lipedema – caracterizada pelo acúmulo de tecido gorduroso com aumento desproporcional no tamanho dos membros, que apresenta inchaço, retenção de líquido, presença de nódulos e dor ao toque.

“Por conta da prisão de ventre e do inchaço, a circulação nas veias das pernas pode ficar comprometida. Há realmente muitos fatores envolvidos na fisiopatologia do lipedema, desde disfunções nas organelas produtoras de energia dentro da célula (as mitocôndrias) até a disbiose intestinal e o sedentarismo. Por isso que o consumo das fibras é importante no tratamento da doença”, diz a especialista.

A importância das fibras na dieta

A Dra. Aline Lamaita sugere incluir no cardápio frutas, legumes, verduras, grãos integrais e sementes. Com o aumento do consumo de fibras, a ingestão de líquidos também tende a crescer. Água, sucos e chás são recomendados para favorecer a circulação sanguínea.

“Quanto menor a ingestão de água, maior a viscosidade do sangue. O consumo adequado de água garante que o organismo seja irrigado e bem nutrido de sangue. “Se não funcionar, os pré e probióticos podem ajudar, desde que bem orientados por médicos ou nutricionistas”, afirma a médica.

As meias de compressão têm efeito limitado no tratamento definitivo das varizes Crédito: Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock

Quais são as opções de tratamento das varizes ?

Depois que o médico confirma o diagnóstico de varizes, as meias de compressão de grau médico são normalmente recomendadas como primeira linha de tratamento para prevenção do avanço da doença varicosa.

“Quando usadas corretamente, as meias de compressão ajudam com sintomas como dor e inchaço, na medida em que melhoram o retorno venoso. Existem muitas marcas de meias de compressão (algumas cabem melhor do que outras, dependendo dos materiais e tamanhos) e um auxílio do cirurgião vascular é fundamental”, diz a médica.

No entanto, a Dr. Aline Lamaita alerta que “as meias de compressão não mudarão as varizes que já apareceram; só são eficazes enquanto as meias são usadas, e ensaios clínicos randomizados descobriram que terapias mais invasivas podem ser melhores para alívio a longo prazo e qualidade de vida”, diz a profissional.

Qual tratamento é melhor para varizes?

Além da melhora no estilo de vida, há algumas outras formas de tratar a condição. “Todas as varizes precisam ser tratadas, a intervenção cirúrgica ainda é utilizada, mas hoje existem técnicas menos invasivas com associação de laser, escleroterapia e espuma densa que vieram a substituir a grande maioria dos quadros de microcirurgia”.

Hoje, com tantos tratamentos e técnicas disponíveis como ATTA (ablação térmica totalmente assistida), ClaCs (Cryo laser + cryoescleroterapia) e espuma densa, já é possível tratar praticamente todos os tipos de vasos sem cirurgia, reduzindo o tempo de recuperação.

“Essas técnicas minimamente invasivas usam lasers ou produtos químicos para fechar veias superficiais incômodas, fazendo com que elas murchem e desapareçam enquanto o fluxo sanguíneo é redirecionado de volta para o sistema mais profundo”, explica. É possível voltar ao trabalho alguns dias após esses tratamentos. “O procedimento certo para você provavelmente dependerá do seu histórico médico e de uma conversa com um cirurgião vascular”, finaliza.