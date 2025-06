Imóvel foi interditado

Parte de casa desaba no Centro de Colatina e moradores escapam por pouco

Morador contou que ele e a namorada ouviram barulhos de rachaduras e deixaram o imóvel; depois perceberam a residência caindo, na tarde de terça-feira (24)

Publicado em 25 de junho de 2025 às 10:02

Estrutura de casa desabou em Colatina Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Parte de uma casa desabou no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (24). Não houve registro de feridos, mas a situação deixou moradores assustados. O imóvel foi interditado pela Defesa Civil Municipal, que realiza uma vistoria técnica na manhã desta quarta-feira (25). >

O morador da casa não quis gravar entrevista, mas relatou ao repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, que morava ali sozinho desde outubro do ano, mas estava com a namorada no local no momento em que parte da estrutura caiu. O homem disse que os dois ouviram barulhos de paredes rachando e correram. Depois, perceberam o imóvel desabando quando viu um varal que ficava embaixo da pia cair. >

Segundo o capitão Scottá, coordenador da Defesa Civil de Colatina, o imóvel estava irregular. “O proprietário até entrou com pedido para análise de aprovação do projeto para construir, mas não esperaram a aprovação acontecer. Começamos agora nossa análise, mas pelo estudo do cenário local, os cortes verticais, sem a proteção estrutural, causaram esse abalo estrutural na residência que desabou", contou. >

A área do imóvel, que tem duas quitinetes, foi interditada. Conforme a Defesa Civil Municipal, não foi necessário interditar outras casas vizinhas. >

