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Neste sábado (31)

Para chamar de seu: evento promove adoção de cães e gatos na Serra

Clínica veterinária da Serra faz ação neste sábado (31), a partir das 10h. Animais foram vítimas de maus-tratos e estão à procura de um lar definitivo

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 17:04

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

30 jul 2021 às 17:04
Adoção é de cães e gatos. Há opção para todos os gostos!
Adoção é de cães e gatos. Há opção para todos os gostos! Crédito: Divulgação Rancho Bela Vista | Montagem A Gazeta
Eles foram maltratados, resgatados, se recuperaram e, agora, tudo que eles querem é um lar para encher de alegria. É o caso de mais de 100 cachorros e 30 gatos que poderão ser adotados neste sábado (31), a partir das 10h, em um evento no Rancho Bela Vista, que fica no bairro Belvedere, na Serra.
Para voltar para a casa com o pet no mesmo dia, basta o interessado ser aprovado em uma rápida entrevista que será feita no próprio local para garantir que o animal será bem cuidado e muito amado. Depois, é só apresentar um comprovante de residência e um documento oficial com foto.

Cães e gatos para adoção neste sábado (31) na Serra

O objetivo é achar um lar definitivo para os bichinhos que acabaram se acumulando desde o ano passado. Responsável pelo rancho, o veterinário Antônio Marcos Guimarães Ginelli explicou que as adoções diminuíram devido à Covid-19 e disse que o local não tem vagas para novas acolhidas.
"Antes, a gente sempre fazia eventos em espaços públicos, como shoppings e praças. No entanto, por causa da pandemia, ficamos com muitos animais e resolvemos fazer aqui para dar uma oportunidade a todos eles. Atualmente, temos, em guarda, cerca de 200 cães e 50 gatos", disse.
Snow tem cerca de dois anos e também está disponível para adoção neste sábado (31)
Snow tem cerca de dois anos e também está disponível para adoção neste sábado (31) Crédito: Divulgação | Rancho Bela Vista
Durante o evento deste sábado, os visitantes poderão visitar todas as instalações e, caso se interessem por um dos animais que ainda não estão aptos à adoção — devido à recuperação de um resgate recente —, será possível fazer um cadastro para serem contatados quando o cão ou gato ficar 100% saudável.
Em geral, eles só vão para o novo lar castrados e vacinados. Entre os disponíveis, tem para todos os gostos: filhote, adulto, com pelagem clara, escura, maior ou menor. A maioria é de porte médio. Há também alguns cães idosos, mais difíceis de serem adotados embora sejam igualmente amorosos.
"Pela minha experiência com mais de mil animais, eles sofreram tanto que são gratos a qualquer carinho. São extremamente dóceis e interativos. Alguns que são muito medrosos passam por um processo de reintegração com adestradores"
Antônio Marcos Guimarães Ginelli - Médico veterinário responsável pelo Rancho Bela Vista
Para garantir que os animais sejam bem tratados, uma equipe do rancho segue acompanhando os processos de adoção até sentir total segurança aos donos e à adaptação. "Mas, na maior parte das vezes, é o próprio dono que manda foto e vídeo para mostrar como eles estão bonitos", comemora Antônio.
Atualmente, o Rancho Bela Vista possui vínculo de prestação de serviço para resgate de animais vítimas de maus-tratos com algumas prefeituras da Grande Vitória. É o caso de Vila Velha e Cariacica. Além da empresa Eco101, concessionária responsável pela administração da BR 101 no Espírito Santo.

SERVIÇO:

Evento de adoção de cães e gatos no Rancho Bela Vista
  • Quando: neste sábado (31), das 10h às 16h.
  • O que levar: para fazer a adoção é necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência.
  • Endereço: Rodovia BR 101, no bairro Belvedere, na Serra, logo após o posto da PRF.
  • O local possui estacionamento gratuito.

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